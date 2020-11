La memoria sepultada

HaY muertos que no tienen memoria, y no por propia decisión, muy al contrario. Ellos no querrían haberse ido también de este modo; les han obligado a hacerlo así.Hay consciencias sin conciencia; deseos que habitan voluntades, se imponen al equilibrio y se apropian de lo que en algún momento fue la decencia moral; hay obsesiones que delatan al huésped al que parasitan, nos hablan de los huecos que ocupan su lealtad, de los vacíos que llenan latitudes en las que debería imperar la dignidad.

Algo no funciona, o lo hace realmente muy mal, cuando no se respeta a los muertos y, por el contrario, se ensalza a los que fueron sus verdugos, son sus asesinos y serán, siempre, los criminales que se los llevaron.

El recuerdo de los muertos está en la memoria de los vivos. Somos nosotros quienes debemos velar por su presencia en nuestras vidas y en las de los que nos sigan: el olvido es el funeral segundo, puede que el más cruel; la desconsideración, una ofensa miserable, sólo al alcance de miserables; el desprecio un desgarro en el sentimiento de todos los que los quisieron y no los olvidan. Pues eso: olvido, desconsideración y desprecio es lo que hace Pedro Sánchez -no elegido por los ciudadanos-, su gobierno comunista y sus alianzas contra natura.

Estaremos condenados, a lo peor, si se siguen cometiendo agravios tan terribles como el que hoy nos ocupa. El tiempo tarda mucho en suavizar algunas penas -no vivimos lo suficiente como para olvidar muchas de ellas, y no lo habría capaz de hacerlo con nuestros muertos-, tarda mucho en enseñarnos a poder vivir con la tragedia que nos rompió y, he de suponer que, debe faltar tiempo, por mucho que la vida te regale, para asumir pisar la misma tierra, el mismo planeta, que los que, con premeditación, a traición y con ensaño, mataron a alguien a quien querías. Es el por qué hay que tachar de incalificable lo que está haciendo Pedro Sánchez con su pacto indecente con los proetarras de “Bildu’.

No quiero perder la esperanza de verlo pagar por sus traiciones, por sus miserias y mezquindades, por sus burdos engaños, por lo que nos está haciendo a todos los que no le bailamos el agua sucia en la que se mantiene a flote. Quiero creer que, antes o después, las insidias y los despropósitos se volverán contra él, poniéndolo en el lugar que se está ganando a pulso.

El pasado sábado ‘Bildu’ apoyó los presupuestos de Sánchez, al día siguiente, el criminal Francisco Javier García, alias ‘Chapote’, asesino de D. Miguel Ángel Blanco -concejal del PP-, D. Fernando Múgica -dirigente socialista-, D. Gregorio Ordóñez -parlamentario del PP-, D. Alfonso Morcillo -sargento de la Policía Municipal de San Sebastián-, D. José Luis Caso -concejal del PP-, D. José Ignacio Iruretagoyena -concejal del PP-, D. Manuel Zamarreño -concejal del PP-, Dª. Irene González y D. José Ángel Encinas -guardias civiles de Huesca-, autor del ametrallamiento de viviendas militares en San Sebastián, del atentado contra la casa-cuartel de la Guardia Civil en Arnedo (La Rioja), entre otras bárbaras monstruosidades; condenado a 450 años de cárcel y encerrado en una prisión de Huelva, sale de su celda de aislamiento para pasar al régimen general… Estos, presidente, son tus valores.

Ignoro lo que se le pasará por la cabeza al presidente Sánchez cuando se acuesta cada noche. No sé si se siente contento, tal vez… o satisfecho, puede ser… No sé si en realidad cree que lo que hace está bien hecho, seguramente que sí, de otro modo no lo haría; entonces… si es esto lo que ocurre, debe ser que esta persona o es tan ruin, indecente y perversa como a veces parece, o que algo, durante sus procesos mentales y deductivos, no funciona como debería. No hay más opciones, y, en cualquiera de ellas, el riesgo cierto de las consecuencias que sus actos producen o pueden llegar a provocar es pavorosamente demoledor, terriblemente espeluznante y desoladoramente repugnante -perdón por la profusión de adverbios-.

Nos sentimos destrozados, impotentes y desamparados cuándo la tragedia llega y lo peor sucede. Hacemos preguntas a sabiendas que no obtendremos respuestas, nos golpea una realidad a la que queremos renunciar, negamos lo que no creemos poder asumir tratando de huir de un dolor que nos supera. “Es la vida…”, nos dicen, pero… ¿y cuándo no ha sido la vida si no un asesino?; “son cosas que pasan…”, intentan consolarnos, pero… ¿y cuándo no son cosas las que pasan sino criminales los que hacen que ‘las cosas’ pasen…? Me imagino que… no, no puedo imaginar lo que es esto, ¡no puedo! Pues tú, presidente, estás haciendo que este horror, por inhumano inimaginable, sea aún mucho más horror. Estás aliviando a quien debería pudrirse, solo y despreciado, en la sombra; estás ‘dialogando’ con quien ni se ha arrepentido ni ha colaborado con la Justicia ni ha proporcionado datos para juzgar a las docenas de etarras asesinos que aún andan sueltos; estás pactando con los cómplices de los que masacraron; estás enterrando, otra vez, a los asesinados, queriendo sepultar su memoria, la de los muertos que no debían estar muertos, olvidando y despreciando a los que los vivieron, ‘acordando’ con los que, de un modo u otro, los mataron; y todo… ¿por un miserable plato de lentejas en la mesa de La Moncloa? Las cosas, ni pueden seguir ni pueden quedar así tampoco.