Miércoles poliédrico

Hoy no es un día cualquiera. Este miércoles seduce a la ciudad y la hace más jerezana a los ojos de quienes acostumbran a pasearla. No es una jornada de rutinas ensayadas con diapasón, antes bien congrega todos los tiempos en el tiempo unánime de Dios. Convergen por unas horas los carismas más dispares de un Jerez poliédrico que atraviesa sendos caminos hasta encontrarse consigo. Esa asimetría entre las partes cava una zanja que propicia un lugar apetecible para todos cuantos salen a buscar lo que no conocen.

La humanidad de los barrios se revela desde bien temprano en la inquietud contenida de La Granja. El puchero que silva en la ventana y las túnicas oreadas en la puerta de la habitación son un rito siempre renovado. Los niños que se fueron para formar una familia vuelven hoy con sus hijos en brazos para instruirles en la fe y dejar patente que el único poder que les gobierna es Aquel que cruza las avenidas. Y mientras los terciopelos granates van llegando a la parroquia para aliviar la soledad con que se vestirán las Mercedes de María, en El Pelirón se detiene el tráfico que circula por delante de la capilla.

Una cofradía, a partes de barrio a partes de centro, que desestima cualquier recurso calificativo para reconocerse únicamente en la anacarada mascarilla de su dolorosa. En la zancada amplia de su nazareno se regocijan quienes un día creyeron en esta forma tan genuina de presentar a Dios. El mismo Señor que vuelve –y vuelve siempre- a la casa de la Virgen sobre el paso que tantos años acogió el Consuelo de la Madre. Allí se renueva el compromiso letífico que los ata a María y allí toma la tarde un color plomizo. El clasicismo del palio recuerda a una sobriedad de antaño, esa que recogen los libros y que habla de una muerte bella. Es tarde. Perdí al Señor por Batalla de Aína y cuentan que lejos de aquí se llevan su cuerpo inerte.

El barrio de San Mateo es el lugar escogido por la hermana de Lázaro para iniciar el cortejo fúnebre. Las trompetas sentenciosas que ayer sonaban en la plaza son hoy grillos ruidosos que hacen llorar por dentro. La entereza pusilánime del vencido acongoja las horas y deja cubierto cualquier atisbo de esperanza en la plaza del evangelista. La reja del patio chirría al tiempo en que la campana muñidora hace vibrar sus esquilas. Un nazareno mercedario, presto y descalzo, atraviesa con discreción entre la gente. Llama la atención su negrura de cola en medio de la muchedumbre vigorosa. Lo sigo.

El Mercado, Cabezas… pierdo su silueta en una multitud respetuosa que espera algo grande. Dicen que “sale el Señor”. Mi desconcierto es mayúsculo. En lo alto de la torre, vendada por las roturas del tiempo, la imagen pétrea del Señor San Lucas se dispone a escribir el evangelio de los lunes. Claro que esta vez ni es lunes ni es una visita corriente. Tres golpes recios a la puerta hacen temblar los aún famélicos naranjos de la Plaza de Belén. Remonto la calle Jesús de las Tres Caídas al tiempo que unas notas centenarias cruzan mi cabeza. “Amarguras”, Font de Anta. La Amargura, San Juan Bautista.

Ya no hay nazarenos entrando en las iglesias. Es el punto de no retorno de este Miércoles que se ha constituido en las calles. No encuentro ningún antifaz de terciopelo azul que marque el camino de mis náuticos. En la plaza de Peones el azahar juguetea con las naranjas. ¡Naranjas! Camino raudo a una de esas calles donde la oficialidad de la Semana Santa es nula. Y allí, revirando, un cítrico de almíbar. No es la angustiada revirá frente al Humilladero, pero no importa. El trazado urbano se amolda a sus moldes, si es que molde tan perfecto pudiera ser igualado. Ella se va y yo en mi pequeñez recorro la calle Ánimas –estrechez a mi medida- tratando de volver en mí.

Desperezo mis sentidos. Son las 9 de la mañana de un nuevo Miércoles Santo. El Martes fue largo pero me quedaron energías para seguir aprendiendo cofradías en mis sueños. Tengo la necesidad de visitar al Prendimiento. Quiero que mi día comience allí, junto al Cautivo que orquesta todo el sentir jerezano. Estoy nervioso y al llegar a la calle Ancha me estremece el recuerdo de la Virgen del Desamparo. “Esta noche entro junto a Ella en el barrio”, planeo. Me emociona pensar que en algún zaguán cercano -en algún patio- están celebrando la vida por bulerías. Entonces, comienzo a recitar para mis adentros ese soneto perfecto del poeta más Gallardo: “Si la sangre está dentro de las venas…”.