El centro de Jerez (la calle Larga y alguna más, vamos) no da más de sí. Convertido el camelo de "Jerez, Centro Comercial Abierto" en un fracaso a un proyecto que se ha quedad en eso: en proyecto, sin poder ver siquiera un rayo de luz.

El casco histórico asiste impotente a la sangría de cadenas de tiendas y franquicias potentísimas que ponen los pies en polvorosa, bien camino del Área Sur, bien hacia horizontes menos inciertos que el de mantener un negocio que, por lo general, paga un potosí de alquiler por los locales donde se ubican, y donde la clientela huye hacia lugares donde no tenga problemas de aparcamiento, los negocios sean modernos y la oferta esté sobradamente demostrada.

En tanto, los comerciantes se devanan los sesos en busca de una solución que se me antoja imposible, por más que se empeñen en exponer que el centro tiene un potencial enorme (lo habrá tenido, pero ahora ni potencial, ni enorme, ni nada de nada).

Basta darse una vueltecita por el centro un sábado por la tarde, a eso de las seis o así, para entender que el desastre es más que claro: la mayoría de tiendas cerradas hasta el lunes, cero oferta de ocio (salvo el Villamarta, por supuesto).

El fin de semana es deprimente. La gente está en otro sitio, pero no en el centro, y todo es de un aspecto fantasmal, triste y sin el menor atisbo de recuperación.

Ahora parece que a alguien se le ha ocurrido la feliz idea de que el cliente no tenga que cargar con sus compras (no sé qué compras, por desgracia). Para ello, se puede encargar que alguien lleve las cosas a su casa en bicicleta… Pues qué quieren que les diga, ni creo que eso vaya a usarlo nadie (y encima teniendo que pagar 2 euros por el servicio), ni creo que la solución pase por semejante chorrada.

La gente lo que quiere es aparcar sin pagar, tener una oferta en condiciones, horarios en condiciones y ya está. Todo lo que no sea eso, es para nada. No hay solución, me parece.