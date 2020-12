Navidad con cortafuegos

Para recordar al detalle las nuevas medidas acordadas el pasado jueves por el Gobierno de la Junta de Andalucía hay que usar una chuleta con fechas y horarios cambiantes o llevar encima una copia del boletín oficial (en este caso el BOJA) para saber qué se puede hacer y qué no en cada momento. Al menos, Juanma Moreno nos ha liberado de tener que bucear en la Semántica para averiguar qué significa realmente la palabra "allegado" y, valga la redundancia, hasta dónde llega el término, si antes o más allá de El Cuervo. La nueva normativa ha llegado (en este caso con hache) para quedarse entre nosotros al menos hasta que pasen las fiestas y el debate acerca de la relajación de las medidas de restricción de movimientos y de horarios de apertura y toque de queda está servido. Una de las cuestiones que más controversia está generando es el horario partido que tendrán los locales de hostelería, según los expertos para evitar la "relajación" entre las personas que acudan a ellos y que no tengan la tentación de alargar sobremesas y demás. Una patata caliente, otra más, para un sector como el de la hostelería que vive sus horas más difíciles. Esa especie de cortafuegos que ha puesto la Junta no contenta ni a unos ni a otros. A los hosteleros les sigue sin solucionar la campaña de Navidad y a quienes defienden medidas más restrictivas les parece una temeridad abrir dos horas y media más los bares, aunque sea en jornada partida. No es de extrañar que algunos establecimientos prefieran seguir como hasta ahora, cerrando a las seis, y tal vez es eso lo que se pretenda desde la autoridad gubernamental, en este caso andaluza.

Es la estrategia de una de cal y una de arena que no siempre funciona. Porque si al final de la Navidad vuelven a aumentar los casos, de nada habrán servido estos cortafuegos, este cerrar y abrir el grifo, y nadie estará contento. Las medias tintas no valen en casi nada, como tratar de hacer una zambomba que no es una zambomba o una fiesta que no es una fiesta, sin hablar de tantos y tantos eventos virtuales que se entienden para obtener fondos pero que no llegan nunca a cumplir expectativas de unos y otros. Han hecho bien quienes han suspendido las zambombas previstas en el Teatro Villamarta porque, además de inviables como tales, sin apenas público no son lo mismo, ruina aparte. Hace poco se celebró allí un homenaje a Manuel Alejandro que, a pesar de la presencia de destacados artistas, supo a poco por el escaso público y porque no estaba el homenajeado. El Festival de Jerez ha acertado al aplazar -de momento a mayo- su celebración prevista entre febrero y marzo, consciente de que para entonces no estará solucionada la movilidad internacional que es la que le da sentido desde su creación. A la espera de saber que pasa con la Semana Santa y la Feria, esta Navidad que está en las puertas va a ser ciertamente diferente por muchos parches que se quieran poner a una situación de excepcionalidad. Lo demás es crear falsas ilusiones y expectativas.