Navidades cristianas

No hay ni un motivo cristiano en el alumbrado público de la ciudad. No se trata de una circunstancia propia de Jerez. Ni mucho menos. Quizá sea Jerez una de las ciudades en las que más cristianamente se viven las Navidades. Sin embargo, a cada año que pasa, a la Navidad se le va desprendiendo de toda connotación cristiana. Probablemente por ser la costumbre cristiana una de las raíces de nuestra civilización. Hasta la Unión Europea recomienda felicitar las ‘fiestas’ y no las Navidades. Que es algo así como la táctica del avestruz. Esconder la cabeza para no ver lo que realmente es una obviedad incuestionable.

Hemos convertido las Navidades en unas celebraciones opíparas donde se consume de todo y se estrenan en las carteleras un buen puñado de películas de Delfos. Santa Claus le gana la partida a los Reyes Magos y al cartero real ahora le llamamos el Visir… Ingeniería social que poco a poco va desmembrando la esencia para quedarte solo con la hojarasca.

Las Navidades reflejan la venida del Niño Dios en un pequeño pesebre. Junto a su madre, María, y San José. En la ciudad, muy probablemente gracias a la labor de las hermandades, se sigue recordando lo fundamental. Ahora con las celebraciones de zambombas, en Navidad con la asistencia a la liturgia y al final con la celebración de la venida de los Reyes Magos donde cualquier hermano siempre se viste para ofrecer ese rato de ilusión a los más pequeños.

Celebrar una Navidad más cristiana es un sostén de las hermandades

No deberíamos de perder la brújula. Aunque muy probablemente la batalla está perdida. Las grandes oligarquías ya tomaron la decisión hace años y ni pensar quiero qué serán las Navidades de mis nietos.

La celebración sensata de la Navidad es un reclamo que las hermandades siguen defendiendo. Otra de las grandes aportaciones de las cofradías a esta sociedad ciertamente desorientada.