Niños desprotegidos

QUÉ duro tiene que ser para unos padres separarse de sus hijos voluntariamente! ¡Buscando un futuro mejor para ellos! Así llegan muchos niños y niñas a España, Europa, Estados Unidos… Los vimos en reportajes periodísticos cuando los enviaron a la URSS, a Reino Unido, para salvarlos de la guerra provocada por los fascistas españoles. Los hemos visto ahora llegando en pateras, en las ruedas de un avión, o en motor de un coche. Ahora sin papeles, desprotegidos, descolgados desde la altura del muro con Méjico del mentiroso Trump americano.

Países europeos están, formalmente, acogidos a la Convención sobre Derechos del Niño. Derecho a la salud, la educación, la protección, la justicia, la presunción de inocencia, a no ser reclutados, a la salud, a un nivel de vida adecuado y además está la Ley O. 1/1996 de 15 de enero, española.

Un partido, de extrema derecha, en las elecciones madrileñas, ha pegado carteles mintiendo sobre el coste público de percibir esos derechos, y enfrentando a los niños extranjeros no tutelados a una abuela las cuales tienen un especial corazón para los niños. A eso no hay derecho. La Libertad no consiste en mentir, aunque se permita “democráticamente”.

Esos derechistas olvidan el especial cariño de Jesús de Nazaret a los niños y no es suficiente con expresar el “Yo confieso…” en las misas. Dijo el Nazareno: “Mejor sería que se colgara una piedra de molino al cuello y fuera arrojado al mar” todo aquel que engañara a un niño.