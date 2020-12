SONREÍMOS en nuestro interior al ver al burro tratar de alcanzar una zanahoria a la que nunca llegará, mientras no deja de dar vueltas alrededor del pozo, tirando del palo de una noria que hace subir agua que tampoco habrá de beber.

Sonreímos, y pensamos en la ingenuidad que ocupa al animal. No nos damos cuenta de que estamos en su misma situación, pero con un serio agravante: nosotros sí podemos razonar, tenemos la capacidad de deducir, sacar conclusiones y, en base a ellas, tomar decisiones… las mismas que, demasiadas veces, no tomamos.

Vamos tras la ‘zanahoria’ equivocada, la que nunca disfrutaremos: querremos la que no tenemos. Un error no achacable a nuestra condición de humanos y, por tanto, imperfectos, pues poseemos la herramienta necesaria para no malgastar tiempo, esfuerzo y baldía esperanza en aquello que no nos va a proporcionar lo que ansiamos: la inteligencia. Gracias a ella, usándola, somos muy capaces de poder saber lo que nos conviene, a pesar de empecinarnos, a menudo, en lograr lo que no lo hace; la tragedia, por la ingente cantidad de torpeza que implica, es que prescindimos de utilizarla.

Mientras damos vueltas y más vueltas, ni vemos los colores del cielo que nos cobija ni escuchamos el trino de las aves que nos quieren acompañar ni olemos la fragancia de las flores que nos rodean. Arrastramos una viga que atenaza nuestra libertad, en busca de un anhelo inalcanzable, depreciamos un tiempo que no volverá, olvidamos sentires muy capaces de regalarnos sosiego con el que paladear esos retazos de felicidad escondidos tras las piedras del camino que nos toca.

Hay quien dedica sus días a colgar zanahorias…, siempre fuera de nuestro alcance; quien coloca los troncos a los que otros nos amarrarán; quien nos alienta a caminar más rápido, a tirar con más fuerza… para llegar antes a una meta imposible. Sacaremos el agua fresca, que ellos beberán; no podremos saciar la sed, transpiraremos un sudor estéril, y la zanahoria seguirá, siempre, unos metros por delante de nuestro afán: tan cercana que se muestra asequible, tan lejana como nos negamos a aceptar. Es la faceta, llamémosle, “naranja” de una estupidez tan asombrosa como inabarcable, tan persistente como perniciosa.

Son otros, ambiciosos y sin escrúpulos, pero no estúpidos, los que aprovechan esa desidia que mantiene viva la rutina caníbal de las mentes diminutas que anidan en gentes impersonales y, aunque presuman de lo contrario, dóciles y manejables, para arrimar a su ascua la sardina. No podremos culpar al jumento, sí a la persona.

No nos es posible pasar por la vida sin dar traspiés, caer en contradicciones, cometer faltas y padecer las consecuencias de nuestro necio orgullo o insolente vanidad; pero sí que podemos levantarnos tras la caída, buscar la coherencia perdida, rectificar lo que mal hicimos, recuperar humildades, compartir alegrías o regalarnos la modestia olvidada; al rucio no se lo podemos exigir.

Si nos hemos dejado envolver, embriagados, por el aroma de un jazmín deslizado en una noche cualquiera; si, hipnotizados, intuimos al ruiseñor oculto en la frondosa intimidad del bosque; si, alguna vez, acariciamos la ilusión bajo la luz virgen en un alba de primavera; si nos hemos dejado soñar, al amparo de tonos melosos, en el crepúsculo otoñal; suspirar por el color, único e inmaculado, de las cumbres nevadas; o retozar envueltos en la voluptuosidad del sol, en un verano sureño ¿Cómo continuar amarrados al madero, que nos obliga, en busca de una ficticia ilusión que nos castiga…?

¡…Habiendo sabrosos manjares, cercanos y accesibles, y también maderos que no te atan, pero te mantienen a flote!