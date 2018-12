Noticias sobre la pureza de las zambombas de Jerez

EN su libro ‘Historias, Leyendas y Fiestas de Xerez de la Frontera’, (Colección Alcubilla, 1987), el profesor José Moreno Alonso da cumplida referencia -en su capítulo ‘Nochebuena en Jerez’ - sobre la pureza de las zambombas jerezanas, idiosincrasia que se debería respetar para que este bien cultural flamenco tan exclusivo, que no excluyente, de Jerez, no caiga en derroteros que lo adulteren o le resten en su expansión y éxito de su belleza y sentido original.

Hasta 1987, el año anterior a la publicación del texto al que me refiero, estaba entre mis responsabilidades profesionales - en el sector vino y brandy de Jerez- el generoso departamento de propaganda de uno de los cinco principales grupos bodegueros del Marco de Jerez-El Puerto-Sanlúcar. En una época en que las grandes bodegas no dudaban en regalar una caja surtida y de 12 botellas para patrocinar las celebraciones de toda clase de eventos benéficos, deportivos o culturales, y jamás- ni una sola vez- nos pidieron una sola caja de vinos para una zambomba. De lo que quiero dejar constancia para situar en su tiempo de resurgimiento la fiesta de la zambomba; la que en la penúltima década del siglo pasado era solamente una manifestación popular privada y aún no publica y arrolladora como ahora.

Y cita el profesor Moreno a mediados de los años ochenta del siglo pasado: “Sin que olvidemos sus nombres representativos mas conocidos, y así en el barrio de Santiago la del Pescaíto, la Virgen Niña o el Portal de Santiago; la de los Juaneles por San Mateo y en El Salvador, la de las Tortitas, la Pestiñera, o la del Niño.; y allá por San Miguel y Santa Clara, en el Corral de San Antón, la de Aurora y la Casera; todas rivalizando desde finales de octubre, con el solo paréntesis de todos los Santos, los Tósanos en la jerga popular…”. Dando con esa información un fin de semana más de celebraciones. Pues parece de recibo que mientras en la entrada de los tabancos y las ventas de mosto ya cuelga la banderita roja de… “Hay mosto”, y el ajo viña se machaca en los morteros, los almireces comiencen a doblar campanas también, y las botellas de anís local se empiecen a sonar con cuchara taja… y digo así porque “el Ajo ha de ser tajo, como el gazpacho churretoso “. Como el mosto, fresco…

En los últimos años, algunos organizadores de zambombas, con el fin de prolongar el tiempo para hacer caja, con el servicio de vinos y guisos, han aplazado por más de tres horas el inicio del objetivo principal de la fiesta flamenca jerezana, que es – al amor de la lumbre – entonar villancicos en exaltación de la venida del Niño Dios; o las canciones profanas que la tradición incluye y que con la subida que produce el vino y los licores locales, tanto divierten a propios y visitantes. Pero desde luego, hemos de evitar tonás o vestimentas “chirigoteras”, en los artistas participantes – que hemos visto- que desde aquí denostamos como espurias.Como jerezana y gastrónoma, invito a mantener en la oferta hostelera festiva los guisos populares – que antiguamente se comían en casa y los vecinos, parroquianos y familias iban directamente a la masa frita: pestiños, tortitas y hojuelas. Y también cabía en el menú festivo los polvorones de las monjitas y alfajores de Medina - y cuidar la participación de toda nuestra gamas de vinos, sin olvidar a la postre el “cinquito”, que eran el anís, brandy y ponche locales.