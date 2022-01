'Nueva normalidad. Episodio III: 'La raelidad'

NO, no busquen “raelidad”, no está en el diccionario de nuestra lengua. Iba a poner, como título de esta tercera entrega sobre la “nueva normalidad”, el de “realidad virtual”, lo pensé mejor: sería una paradoja sobre una impostura.

No es posible una “nueva normalidad”. Si “lo normal” es aquello a lo que estábamos acostumbrados: un determinado modo de vida, unas cadencias, otras ausencias… el desenvolvernos conforme a los hábitos cotidianos que nos hacen sentir “en casa”, no puede darse el supuesto de que lo normal sea nuevo: si es nuevo, no es lo que era normal, puesto que la novedad cambia la habitualidad; si es, o vuelve, a ser normal, no puede tratarse de nada “nuevo”: es una incongruencia sin enmienda factible.

Todos sabemos lo que se nos quiere transmitir con esa aberración de “nueva normalidad”, pero no por poder ser intuido con facilidad, hemos de acceder a aceptar los absurdos desafueros que se le ocurran a cualquier patán o a su grupo de “asesores”. Se regresa a la normalidad, que es la situación existente previa a la intervención del elemento -cualquiera que este sea- que la alteró, una vez este haya sido expulsado y puesto final a las consecuencias de su irrupción. Entonces, volveremos a la situación anterior a la entrada en la anormalidad -lo que no es normal- y recuperaremos “lo habitual”. Si lo que nos hacen hacer es “volver” a una, ficticia, “nueva normalidad”, además de tomarnos el pelo y tenernos por imbéciles -mucho de esto hay…-, simple y llanamente, no están queriendo engañar. No se puede “volver” a algo que se califica como “nuevo”; a lo nuevo se llega, no se regresa.

Es moneda de uso común el uso anárquico, impropio, o malintencionado de este tipo de expresiones. Pero no es lo mismo que el iletrado sea un vendedor ambulante -con mi respeto a la profesión- que un diputado del Congreso, un alcalde o el presidente de cualquiera de los veinte gobiernos -diecisiete Comunidades, dos Ciudades Autónomas y el nacional- que nos apalean. Y no lo es, no por la valía -supuesta o inventada- de los protagonistas, si no por las consecuencias: si el vendedor se equivoca, vende menos: es su bolsillo el que se resiente; si el que yerra es una alta autoridad de la Administración, peor cuanto más alta, los que pagamos somos todos los que le pagamos para que no se equivoque.

Cuarto y mitad de lo mismo ocurre con la llamada “realidad virtual”. La realidad es lo que percibimos cuando nuestro conocimiento entra en contacto con los objetos y las cosas: con el mundo exterior que nos rodea. Lo virtual, por definición, es lo que no pertenece al mundo real: “que tiene existencia aparente y no real” define la R.A.E. ¿entonces…? Entonces, muy apreciados lectores, la cuestión es simple: ni es posible superar la velocidad de la luz, ni se puede cuadrar un círculo, ni tampoco “se pueden” otros muchos imposibles que la ciencia bien detalla; por ende, no se puede decir de una cosa que es lo que no es; se puede… claro, pero esta permisividad mal asentada en la posibilidad de transgredir todo lo que físicamente no te puedan prohibir, aparte de ser muestra evidente de la enajenada tozudez neuronal, muy común entre el grueso adiposo de los mortales, es prueba fehaciente de la enfermiza ansiedad del humano por pretender quebrantar, siempre en beneficio propio, parte de los fundamentos que nos han dado lo que somos: conciencia, coherencia, afinidad y humildad. Sin conciencia, “no sabríamos” que somos; sin coherencia, no seríamos lo que queremos ser; sin afinidad, no seríamos para los demás; sin humildad, no sabríamos ser con los otros.

Algo menos de filosofía y mucho más de sabiduría popular: “al pan, pan, y al vino, vino”. Nada malo, todo lo contrario, tiene el progreso científico y el avance tecnológico. Los juegos que se disfrutan en el ordenador, las gafas que te “llevan” a un mundo virtual, los personajes dibujados con unidades de memoria -” bits”- en lugar de con el lápiz tradicional… ¡perfecto! Cosa bien distinta, en mi opinión, cuando lo que se intenta es confundir la virtual -que, repito, no es lo cierto-, con el mundo real: esta herramienta, que en principio puede ser lúdica e inofensiva, en manos -garras, más bien- de intereses espurios, más si infestan mentes invadidas por el delirio, se convierten en instrumentos de persuasión masiva. Los resultados no pueden ser más que catastróficos.

Bien está el esforzarse y luchar por salir de una situación precaria, desfavorable o, directamente, mala; poner voluntad en progresar; hacer del empeño la herramienta para llegar hasta donde nos gustaría estar… ¡bien! Otra, no ya distinta si no opuesta, es confundir lo no cierto -no lo incierto- con lo que sabemos que es cierto; permitir que nos convenzan de que lo que vemos es lo nos dicen que es, en lugar de lo es; consentir en sustituir la realidad que no nos conviene, no nos gusta, o no nos parece la que merecemos, por esa “realidad virtual”, que no existe, en la que no podremos vivir y de la que no podemos esperar más que respuestas imaginadas, virtuales…

Las palabras, son para que podamos comunicarnos con el mundo en el estamos, para “ser” con los otros, no para “hablarnos” a nosotros mismos. Las paradojas, nunca pueden optar a la coherencia, está fuera de su alcance, por eso son paradojas: lo nuevo no lleva jamás a la normalidad -entiéndase el contexto de “lo nuevo”, nunca contrario al avance, la innovación y el progreso, sí a la pretensión de “normalizar” como “nuevo” lo que no es ni nuevo ni normal-. No hay más realidad que la real, de Perogrullo, sí, ya sé, pero parece que no lo fuese: el poder de la imaginación no tiene límite, la ambición enfermiza de muchos hombres, para manipularla, tampoco: son los inventores de “la raelidad”