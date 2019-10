Oír vocesLos que cardan la lana

Yo tenía trece años cuando escuché una voz de Dios", declaró Juana de Arco durante su proceso en Rouen. El proceso estaba amañado y las acusaciones que acabaron llevando a la hoguera a la pobre Juana eran infundadas (se la acusó de herejía, de vestirse como un hombre y de trato con el demonio), pero aquella muchacha estaba convencida de que una voz divina la obligaba a tomar las armas para defender el reino de Francia. Juana de Arco era una pobre campesina analfabeta, pero también una mujer inteligentísima que puso en aprietos a todos los teólogos del tribunal que la condenó. Eso sí, oía voces, voces divinas que la obligaban a actuar. Y ella sólo creía en esas voces que la empujaban a vestirse de hombre y a combatir contra los enemigos de su patria.

Eso fue en el siglo XIV, pero en nuestros tiempos laicos -y antirreligiosos- también se puede percibir a menudo un sucedáneo de voz divina que parece dirigir la conducta de muchos de nosotros. Basta pensar en el caso de Greta Thunberg, que ha convertido una causa ineludible en un movimiento de resonancias milenaristas. Y basta pensar en todas esas conductas que parecen dictadas por una especie de fanatismo que surge de los peores tiempos del oscurantismo religioso. El procés catalán está repleto de gente que oye voces que las obligan a organizar sus liturgias y sus ceremonias de expiación colectiva. Y por todas partes surgen perseguidores siempre dispuestos a delatar a alguien y a ordenarle cómo debe comportarse y cómo debe vivir. Veganos que asaltan hamburgueserías y granjas, predicadores apocalípticos que despotrican contra los homosexuales y las feministas, activistas que se pasan la vida buscando infractores, etc, etc.

Veamos un ejemplo. Una periodista de modas tuitea una frase idiota mientras está cubriendo un desfile y ve pasar a las modelos: "No soy racista, pero es que todas las chinas las veo iguales y las negras también y las blancas también". Es un comentario intrascendente que no pasará a la historia. Pero he aquí que uno de esos inquisidores vocacionales descubre ese comentario y lo denuncia en una página web por sus terribles connotaciones racistas. Consecuencia: la periodista es despedida fulminantemente. ¿No es este un mundo de gente que oye voces? ¿No es este un mundo de gente que, hablando claro, no está muy bien de la cabeza?

MIENTRAS en Cataluña los apóstoles del independentismo continúan erre que erre con su cansina cantinela de soberanía y autodeterminación, y ya se permiten hasta el lujo de organizar su kale borroka particular para saludar la esperada sentencia del procés ante la generalizada indiferencia del personal, en la otra orilla del secesionismo español han subido el tono de sus por lo habitual comedidas intervenciones con motivo de la celebración del Aberri Aguna, el día de la patria vasca.

Sin hacer mucho ruido que despierte los recelos del resto del Estado, por lo bajini, los nacionalistas vascos vienen trabajando en la elaboración de un nuevo estatuto de autonomía que refuerce sus ya consolidadas posiciones y prebendas del actual de Guernica e incluya un salto cualitativo en forma de derecho a decidir, mirando de reojo los avatares de la cuestión catalana que amenaza por estallar en cuanto el Supremo diga su última palabra y ésta sea violentamente contestada en las calles y en las moquetas de los despachos oficiales, con su inevitable resaca en la hoja de ruta del nacionalismo vasco, de cuyas conexiones y complicidades cada vez se encuentran más pistas.

Porque en España coexisten en realidad dos proyectos excluyentes de separación: uno antipático y descarado, expuesto con manifiesto desprecio de la legalidad, situado más allá de los límites razonables de la convivencia, con el complejo de culpa de una gestión lastrada por una corrupción estructural y oligarca; y otro más pacífico y taimado, aparentemente tranquilo y agazapado tras los beneficios fiscales de un régimen fiscal insolidario propio de otro siglo, que sin embargo no ha perdido un ápice de esa indisimulada aspiración soberanista de un nacionalismo de corte más rural y santón incubado hace ya años en las turbulencias económicas y sociales de la España de la Restauración.

A algunos les ha sorprendido el tono vehemente, incluso faltón, que empleó el otro domingo Andoni Ortúzar para referirse al resto de los españoles, con la figura muda y hierática del lehendakari al fondo. Más sorprendente resulta cómo unos y otros corren a lisonjearlos cuando necesitan sus (carísimos) votos en el congreso, aunque después (que le pregunten a Rajoy) te dejen tirado con esa frialdad sibilina de la mejor escuela de Deusto. Porque, en esto como en otras cosas, unos tienen la fama y otros cardan la lana.