Ómicron cofrade

Los cofrades comienzan a verle las orejitas al lobo. Y mira que pintaba bien la Semana Santa de 2022 pero está claro que el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma piedra. No hemos aprendido que esta maldita pandemia nos está enseñando a vivir en la precariedad de los hijos de Dios. Que hoy tenemos luz porque la hemos pagado y mañana no sabemos si nos tendremos que alumbrar con los velones que guardamos en los altillos que lució un año montado en la candelería de la Santísima Virgen.

Si me piden opinión —muchos me paran en la calle y me preguntan como si tuviera una bola mágica que todo lo adivina— he de confesar que veía la cosa bastante bien. Un segmento de la población vacunada y el virus contra las cuerdas. Ya estaba esperando a los operarios que tras la Navidad comenzaran con el montaje de los palcos para que les dé tiempo llegar al Domingo de Ramos. Pero ya ven cómo es el tema. Hoy pan y mañana ya veremos.

Nos ha salido una variante —ómicron— que se transmite con más velocidad que un cura loco se persigna. Así que volvemos a tener todo en el aire por no decir que estamos a un telediario de volver a la casilla de salida. Si alguien intenta preguntarme de nuevo por la calle sobre si habrá Semana Santa o no, ya les adelanto la respuesta: Será lo que Dios quiera. Nos ponemos en sus manos que es de cristianos y aceptaremos lo que tenga que venir. Serían ya tres semanas santas robadas por culpa del bicho. Pero como el que no se consuela es porque no quiere, diremos que al fin y al cabo siempre nos quedará poder ver a los santos por las calles el resto del año. Aunque no haya en 2022 olimpiadas de pasos, que es como un amigo muy cachondo tildó en su día a la Semana Santa actual.