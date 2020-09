¡Por Jerez!

EL número de casos del puñetero coronavirus está ya descontrolado por mucho que quieran vendernos la posibilidad de controlarlo con rastreadores. Pero nuestro sistema hospitalario todavía responde gracias al esfuerzo de todos. Eso sí, a nada que algunos capullos sigan esforzándose en hacer el carajote sin mascarillas, sin distancias y con reuniones insensatas, conseguirán colapsarlo. También hay quienes intentan joder la Atención Primaria, cuyos profesionales están soportando a aquellos que ya han vuelto a acudir a los centros de salud a reclamar que para eso pagan, a echarles en cara que ellos pagan su sueldo y tienen que hacer lo ellos quieran y el criterio profesional que lo dejen para otro día, etc. etc. Están consiguiendo colapsar no solo lo sanitario, sino que tienen también sin respiro a los administrativos que mantienen como pueden el orden para que todo funcione.

Algo parecido pasa con Jerez y sus políticos. Mientras para algunos, con la que está cayendo, lo importante es cambiar nombres de calles, otros critican todo lo que se hace pero sin proponer alternativas. Y otros, simplemente, están en babia. Entretanto Jerez agoniza: el centro patas arriba sin que se ponga solución; el casco histórico esperando que alguien se ocupe de él; el comercio extinguiéndose, y nuestros concejales sin ser capaces de pegarse una sentada, dejar a un lado sus desavenencias, y ponerse a pensar, discutir y acordar, un plan común comprometiéndose a un objetivo único... sacar Jerez

adelante. ¿Qué pasará cuando acaben los ERTE? ¿En qué se va a convertir la calle Larga cuando no esté Zara? ¿Se buscan empresas que quieran venir a nuestros parques empresariales? De las que nos vendieron que venían, ni hablamos. Es el momento de ser grandes, o al menos intentarlo. Es hora de que quienes no aporten nada de valor se retiren y dejen trabajar a quienes quieran hacerlo.

Es hora de que nuestros munícipes, se dejen de hostias y se dediquen a Jerez. A mejorar nuestra ciudad en lo que se pueda. Es hora de dejar la politiquilla y arremangarse... ¡Por Jerez!

* Este fue el último artículo publicado por José Rodríguez Carrión en Diario de Jerez, el pasado 29 de agosto.