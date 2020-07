Orden para cumplirla

Desde ya, todos estamos obligados al uso de las mascarillas en todos los sitios y aunque exista distancia de seguridad. Orden de las Autoridades después de comprobar la realidad de los muchos rebrotes que están surgiendo. Los rebrotes están ahí, se sabía que llegarían, cosa que se ha podido comprobar viendo la inconsciencia reinante. Se nos ha olvidado muy pronto lo que ha pasado, lo que está pasando, la situación de los hospitales, el sobrecogedor número de contagiados, el drama de los miles de muertos en España y de los cientos de miles en todo el mundo... todo; ya casi parece que, también se nos ha olvidado los tres meses de confinamiento, la cantidad de criaturitas que se han quedado sin trabajo, los ERTE - mucho peor los ERE-, las empresas cerradas... . Lo que se sabía que iba a venir, ha llegado; los rebrotes son un hecho y por eso se impone la utilización, a tiempo total, de las mascarilla. Un mal menor. Pero a este respecto, hay algo que preocupa. El uso de mascarilla debe significar que, de verdad, sea obligatoria llevarla y, por supuesto, llevarla correctamente, no como brazalete de capitán de equipo de fútbol o como barbuquejo de sombrero de ala ancha. Y, me imagino, que el incumplimiento de tal obligación tendrá consecuencias. De nada vale imponer la norma y luego no hacerla cumplir. Estamos hartos de recomendaciones para que luego, cada cual, haga lo que le venga en gana. Si hay que llevar mascarilla, pues a llevarla y, si no, sanción. Que conociéndonos será la única manera de que todos cumplamos . Porque la continuación de los rebrotes puede dar lugar a otras cosas que ni pensar quiero. Si malos son los rebrotes peor serán las consecuencias de los rebrotes. Cuidado que estamos en vísperas de fiestas moteras y ya hemos visto las algarabías que se montan por éxitos futboleros merecidos. No perdamos la conciencia; cualquiera mete otra vez a la gente en sus casas. Pidamos, ahora más que nunca, porque sea verdad que la vacuna no va a tardar.