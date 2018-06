Orgullosos por Jerez

Como cada año llegan centenares de personas que se lanzan en pateras para buscar, desesperados, una vida mejor. Jerez ofreció el polideportivo de La Granja para atenderlos en primera instancia. No tardaron los que desde púlpitos mediáticos, redes y declaraciones irresponsables, excitan el odio como arma política. Tuvo que intervenir la Asociación de la Prensa de Jerez para desautorizar la falta de escrúpulos de los que llegaron a inventarse, miserables, para sembrar el miedo un caso de meningitis. La Cruz Roja ha reaccionado ante los bulos que lanzan. Estas personas no tienen más ayudas que los nacionales, no colapsan servicios sanitarios ni sociales, no son acogidos de forma permanente. Por el contrario un informe de la Caixa dice que los inmigrantes son los responsables de la mitad de todo el crecimiento que ha tenido nuestra economía, siendo el saldo fiscal de esta población favorable para el Estado en 4.800 millones de euros. El Gobierno no debe olvidar que los agoreros del odio basan su discurso en la inseguridad colectiva que genera una situación social deteriorada. El INE refleja, en su encuesta de condiciones de vida, que más del 21 por ciento de la población española vive en situación de "riesgo de pobreza". Es imprescindible hacer efectivo un plan de choque hacia el reequilibrio, recuperando derechos y reduciendo desigualdades sociales y territoriales. Esta misma tarde un grupo de personas hará un merecido reconocimiento a José Manuel Trillo. Reconocimiento no solo a una vida de generoso esfuerzo de este sindicalista sino por representar, como nadie, una época de luchas contra la destrucción del tejido industrial de la ciudad, por el empleo y el desarrollo socioeconómico de Jerez. Hoy también nuestras calles se inundarán de arco iris, lucha por la libertad y reconocimiento de la diversidad. Tenemos motivos para sentirnos orgullosos.