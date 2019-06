¡Pasen y vean!

¡zasca en toa la boca para tantos y tantos como presumen de estar consiguiendo con sus pactos y políticas un mejor estado social! El informe de Cáritas presentado esta semana es demoledor. Casi un 5% de la población jerezana, o sea, uno de cada 20 habitantes de este nuestro Jerez ha tenido que ser atendido por Cáritas para poder tener cubiertas algunas de sus necesidades básicas. ¡Ea, ahora a pensarse donde ponemos la cruz en la renta! ¿Donde están y qué resultado han dado todos esos programas sociales que todos los partido políticos prometieron al comenzar la anterior legislatura para mejorar Jerez? ¿Ha llegado aquí algo de los presupuestos sociales que negociaron en Madrid quienes apoyaron la moción de censura al anterior gobierno, al que desde luego nada le importó nunca el tema social? ¿Qué sería de esas nueve mil y pico de personas atendidas por Cáritas el pasado año en Jerez, si dicha organización no hubiese estado ahí para ayudarles? Y desde luego, nadie podrá decir que ha habido mayor o menor ayuda en función de la ideología, las creencias religiosas o la procedencia. A ver si aprenden los responsables políticos que andan estos días vendiendo la necesidad de su participación para que haya proyectos sociales, que estos se pueden hacer sin estar en el poder, sin hacer proselitismo, sin manipulaciones ideológicas, y lo más importante, sin estar vendiendo en los medios de comunicación cada bocadillo que se suministra a alguien que lo necesita. Podremos criticar a la Iglesia y sus organizaciones todo aquello que no esté bien, que como en todos sitios, lo hay. Pero también podrían dejarse de lado los intereses políticos y copiar un modelo que sin descuidar la dignidad que merece cada persona necesitada, le ofrece ayuda sin aspavientos, sin ruido y sin esperar votos a cambio. Tan complicado no es. Solo tienen que usar el mismo formato y rentabilizar cada euro en ayudar, no en comprar votos, ni en hacerse publicidad. Estoy seguro de que en Cáritas estarán dispuestos a enseñarles a hacerlo bien. Así, que... ¡pasen y vean!