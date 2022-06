Paté de campaña

Jacobo Beca está muy impresionado de que ayer empezase la campaña electoral: "¡Cómo qué ayer! ¿No llevamos semanas de campaña?" Así es. Incluso antes de que Juanma Moreno deshojase la margarita de la fecha, ya se habían encendido todos los motores. Recuerden aquella campaña publicitaria del Sr. Espadas en las marquesinas de autobús de Andalucía tratando de ser conocido. No cuajó, pero se intentó, y de eso hace meses.

Llevado por su bonhomía, Beca se queda corto. La precampaña ha sido, sí, indistinguible de la campaña, pero, si uno se fija, la democracia española ha devenido en una campaña electoral eterna, sin principio ni fin. Dar el "pistoletazo de salida de la campaña" es tirar con pólvora del rey. De nuestro sistema podría decirse lo que el magnífico poemita de Blanca Varela dice, ay, de la vida: "Has ganado la carrera/ y el premio era/ otra carrera".

Los políticos van de campaña en campaña, efecto que el sistema autonómico exacerba: municipales, regionales, nacionales y europeas se solapan y no dejan apenas un año sin su fiesta de la democracia. Es molesto, porque se suben mucho los decibelios. Hay que ganar el voto de los indecisos, se entiende, pero por el camino se corre el riesgo de perder el voto de los decididos, pues, para éstos, tanta reincidencia y resaltar lo más llamativo con otra media vuelta de tuerca puede acabar resultando redundante, ensordecedor y sospechoso.

Como nos enseña Jacobo Beca, lo llevaremos con humor estoico. El verdadero problema no es nuestra paciencia, sino que la gestión se contagia de electoralismo. No se hacen proyectos a largo plazo. El endeudamiento público está a la orden del día. Jamás se toman decisiones necesarias que tienen un coste de opinión pública. No tenemos nunca gobernantes, sino candidatos, nada más. Por el despiste de la vicepresidente Yolanda Díaz, sabemos fehacientemente que en el consejo de ministros del Reino de España tratan de… la campaña electoral.

¿Sería una solución que los mandatos se acortasen, no a ocho años, como propuso a Aznar, sino a cuatro, de modo que no hubiese nunca preocupación por ser reelegidos? No solucionaría mucho, lo sé, porque los políticos trabajarían para el partido o para buscarse acomodo en otras instancias de la política o de la empresa. Pero algo habrá que hacer. Denunciarlo es necesario, aunque no sea suficiente. Todo lo que no pase por un rearme ético de la política es para nada.