Pedro no cederáReaccionarios y liberales

El pulso entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sobre la investidura del primero se mantiene imperturbable, pero la suerte está echada: lo ganará Sánchez. ¿Con Gobierno de coalición, como exige Podemos, o con Gobierno de cooperación, como ofrece el PSOE? Quizás ni con uno ni con otro, sino con repetición de elecciones generales. El drama es que las nuevas elecciones reproducirían el problema. ¿Qué haríamos entonces?

Pablo afronta el pulso desde una posición de extrema debilidad. No sólo es más frágil ahora que en 2016, cuando exigió medio Consejo de Ministros y designó a sus titulares antes de empezar a negociar con Pedro, tiene muchos menos diputados, ha dejado de ser la tercera fuerza política y carece de poder territorial. Es que, además y sobre todo, sólo salvaría su liderazgo en Podemos si consigue ser ministro. Su juego es a vida o muerte desde el punto de vista personal-político. Como se dice de los toreros: o puerta grande o enfermería.

Mientras Iglesias no tiene otra salida que arrancarle el Gobierno de coalición con todos sus avíos a Sánchez (con ministros, nada de secretarios de Estado o directores generales), éste dispone de un amplio margen de maniobra. Más aún, ya está trabajando en las distintas opciones que se le abren en su condición objetiva de líder más votado. Desde promover la investidura en segunda votación a base de cesiones presentes o futuras a los independentistas catalanes ganados por el pragmatismo hasta la negociación -soterrada, por persona interpuesta- con los postetarras de Bildu, a fin de juntar más síes que noes-, hasta el golpe de efecto que supondría una oferta de coalición de verdad a Ciudadanos que pondría a este partido en una tesitura muy delicada y a Albert Rivera en su encrucijada más decisiva. Nadie duda de que Pedro Sánchez es capaz de todas estas maniobras, y de más.

Como también es capaz de conducir a España a otras elecciones generales, en noviembre, y de convencer a los españoles de que son los demás (Rivera, Iglesias, Junqueras) los que las provocan. Esta alternativa resulta especialmente irritante e irresponsable. Nadie sabe qué saldrá de las nuevas elecciones, pero lo más probable es que el PSOE avance en detrimento de Podemos y el PP en detrimento de Cs. Todo ello sin mayoría absoluta y volviendo a la casilla de salida, o sea, a la situación actual.

A eso vamos si Sánchez y Rivera no cambian radicalmente. Un milagro.

LOS despropósitos del ex juez Serrano sobre la sentencia de La Manada retratan su afán de protagonismo. También su ideología reaccionaria: en resumen, estamos mal y vamos a peor. El personaje público que ha creado interpreta un papel desagradable. Malhumorado, triste, pesimista, cenizo. Parece el talante de una persona frágil en permanente estado de ansiedad, a merced de sus emociones más primarias. Eso incluye la baja por depresión, ante el escándalo generado; puño de hierro y barbilla de cristal. ¿Puede ser una pose? Alguien así no estaría muy capacitado para representar a la sociedad andaluza en el Parlamento o a un cliente en un bufete de abogados, pero desde luego quedaría inhabilitado para ejercer de juez e impartir justicia. Hace falta equilibrio, mesura, sentido común.

Hasta Vox, un partido populista abonado a la excentricidad, la provocación y las salidas de tono ha descalificado sus alusiones a la prostitución como única vía de relación segura entre hombres y mujeres, a las turbas feministas supremacistas, o que hasta el impotente de un gatillazo pueda acabar en prisión. Todo para criticar una sentencia por el hecho, que oculta, de que el presidente de ese tribunal fue el ponente de su inhabilitación por diez años, que después anuló el Constitucional.

Más allá de su afición a hablar con las tripas, el diputado de Vox se comporta como un reaccionario de libro. Y no sólo en este caso. El jurista e historiador norteamericano Abbott Laurence Lowell, que fue presidente de la Universidad de Harvard durante 24 años, hizo hace un siglo una sencilla clasificación de ideologías muy útil en su libro Public Opinion in War and Peace. Allí calificaba como reaccionarios a quienes no están satisfechos con la realidad presente y tampoco ven perspectivas de mejora en el futuro. Esa es la traza de las imprudentes declaraciones de este diputado.

Por cierto que Lowell definía a los liberales como la antítesis de los reaccionarios: contentos con la realidad presente y optimistas sobre el futuro. Algo que casa poco con la imagen que proyecta Ciudadanos, un partido crispado y desconfiado en este momento, que no encaja en absoluto con el perfil clásico de liberal, tolerante y flexible. Examinando las declaraciones de Serrano, se comprende la duda existencial que anida en el partido de Rivera. Preocupados por camuflar a sus socios de Vox, los de Cs acaban por no saber quiénes son ellos mismos. Y a veces se parecen demasiado.