Dicen que el destino es caprichoso, pero muchas veces más que un niñato malcriado lo que realmente parece es un cabrón con pintas. En apenas tres días de octubre Pepe y Rafa, que ya eran leyenda, han dejado esta liga, han ido a jugar a los campos verdes de la eternidad. Decía Víctor Hugo que lo malo de la inmortalidad es que hay que morir para alcanzarla.

Rafa llegó a Jerez cuando la vida era en blanco y negro. Lo único que no ha cambiado desde entonces es que el fútbol sigue siendo el opio del pueblo, aunque con los sueldos de los jugadores de entonces es cierto que ninguno de los centrales del Valladolid tendría ahora ni para cambiarle el aceite al bólido. Venía de sudar la elástica blanca del Real Madrid y escogió quedarse aquí para siempre. La historia de Pepe es exactamente igual. Aterrizó por estos lares tras haber sido internacional con Venezuela, marcó 140 goles en nueve temporadas, llegó a jugar 107 partidos consecutivos con el Xerez -un récord que nadie ha logrado arrebatarle- y decidió echar raíces bajo el cielo azul y el sol impenitente de esta tierra. Eran otros tiempos. Los defensas tenían bigote, cuando se ponían delante pasaba el tío o pasaba la pelota; los dos, no. Los que jugaban entonces cuentan que era como chocar contra un John Deere. Y en el palco no había sitio para mercachifles, charlatanes ni corruptos del ladrillo.

Ambos, Pepe y Rafa, tenían un arma infalible, ser ellos mismos. Esa autenticidad, la mirada firme y la mano tendida fueron un pasaporte a todos sitios para estos dos. Transformaron la admiración por el futbolista en cariño y respeto a la persona. Los dos hicieron de Jerez su hogar, construyeron aquí su familia, siguieron de una manera u otra vinculados al deporte, no se alejaron nunca de sus colores, pusieron su experiencia al servicio de los que llegaron después, abrazaron los éxitos, masticaron los fracasos. Los dos, Pepe Ravelo y Rafa Verdú, fueron reconocidos como Hijos Adoptivos de Jerez. Los dos.

Tenían esa nobleza que solo te da la sangre azul, eran xerecistas. Hasta la muerte. Sin más. Pero se han ido con una afición, una ciudad y un sentimiento partido en dos. Con dos 'xereces' jugando en categorías modestas de nombres tan estúpidos como los dirigentes del fútbol actual -¿cómo se puede llamar 'rfef' a una liga?- con dos bandos donde los que antes eran hermanos ahora se escupen el odio a la cara. Es un fenómeno digno de estudio. Estoy seguro de que no hay nada igual en el mundo. Puede que sea una opinión impopular, puede que alguno me insulte, pero no entiendo de fanatismos. Ojalá algún día veamos un sólo Xerez, un xerecismo, todos a una. Por Pepe, por Rafa, por nosotros.