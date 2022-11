Periodistas y jueces, hermanosAl lecho, pecho

Ya conocen aquel poema de Manuel Machado, Antífona, en el que se hermana a putas y poetas (a las primeras él las llamaba, con blandura modernista, "hetairas"). El sevillano reclamaba así la fraternidad entre dos gremios que vivían, en aquellos años del Madrid famélico y bohemio, al margen de la sociedad biempensante. "¡Hetairas y poetas somos hermanos!" es un grito de guerra y orgullo, pero también una denuncia y un reclamo amoroso, o más bien sexual, como el de la trucha al trucho. Pero los tiempos cambian, la poesía murió en Auschwitz y las "trabajadoras sexuales" cobran por Bizum. Ahora, los hermanos somos los periodistas y los jueces, que es una forma como cualquier otra de degenerar, al estilo castizo del famoso banderillero que acabó siendo gobernador civil o algo peor. Y quienes así lo han hecho posible es la facción morada del Gobierno, que han puesto en el punto de mira estas dos profesiones tan diferentes como malditas en el nuevo orden progresista biempensante.

El principal argumento de los morados para atacar ambos miembros es demoledor: "Nos tienen manía". Así se lo hemos escuchado decir a sesudos tertulianos comprometidos y solidarios, que creen que la prensa "odia" a la ministra Irene Montero por "ser mujer y feminista". Da igual que la titular de Igualdad esté demostrando continuamente que es una legisladora chapucera y oportunista, una demagoga, una faltona, una descamisada de lujo como su antepasada Evita Perón. El problema es que la prensa, ese nido de ultraderechistas, le tiene manía. También sus hermanos jueces y fiscales, que no interpretan la ley como deberían. El oscuro motivo de los togados es su "machismo", otra de las palabras arrojadizas de una izquierda que apenas puede esconder su impotencia e ignorancia, como ha demostrado con la ley del "sí es sí", un auténtico coladero para el club del estupro.

Por su parte, Pablo Iglesias recorre España pregonando las cloacas de la prensa y recabando el aplauso de los "enemigos de la libertad", en términos escohotadianos. El picorro de oro que usó la televisión para engañar a las audiencias, el que introdujo el populismo en España y dejó tirados a los ciudadanos cuando se cansó del juguete, el que alabó a ETA, se permite dar lecciones de santidad cívica.

Nadie niega que el periodismo está lleno de hampones y la judicatura de don Cicutas, pero, en cualquier caso, menos que en el bloque de mayoría del Gobierno, alias Frankenstein. Ya puestos: y tú más.

LE hizo mucha gracia a mi madre la explicación de una amiga que había estado en la casa de un matrimonio de posibles: "Tienen el dormitorio de ella, y el de él; el cuarto de baño de ella, y el de él; y dos cuartos de estar individuales. Pero no se llevan mal: se aman tiernamente… Claro que, bien pensado, amarse, en esas condiciones, es facilísimo". Han pasado cuarenta años y yo le veo más gracia a la situación, a la exposición de la amiga y a la carcajada -aún puedo oírla: cristalina- de mi madre.

Estuve este fin de semana en un encuentro de periodistas en un hotel y los más jóvenes que yo (casi todos) disfrutaban del placer culpable de dormir dos noches sin el llanto de sus hijos pequeños. Yo no les decía nada, para no chafar su esperanza de que las criaturas crezcan; pero uno también dormía como un bendito.

El lecho conyugal multiplica los sobresaltos. La tos es ganancial. Alguna patada (inconsciente) te llevas. Lo advierte el Génesis: cuando Adán se despierta y se encuentra con Eva, ya tiene una costilla menos, para empezar. Durante la noche, cada vez que uno se levanta, y se levanta, el otro se resiente. Si enciendes la luz, malo; si no, te tropiezas, y es peor. Ayer me topé con el radiador recién sacado. Gran escandalera. Murmuraciones de la media naranja a medio sueño. A la media hora se levantó ella y se dio con el mismo radiador. Risitas justicieras medio ahogadas por mi almohada. Ahora con los fríos empiezan los tirones de la manta o, peor aún, el aleteo aleve del leve edredón, como el chiste de aquellos arqueólogos que encuentran unas momias y determinan que son matrimonio porque pelean por las vendas. Luego, los ruidos: el crujir de huesos y el rechinar de dientes (bruxismo). Y los termostatos: dos que duermen en un mismo colchón se volverán de la misma opinión, pero no de la misma calefacción.

Hace unos días, Hughes escribió un artículo estremecedor sobre los días de los hombres solos. Las noches de los hombres (y mujeres) acompañados para nosotros se quedan. El karma de la cama. Se cumple (sin indultos ni reformas por la puerta de atrás) la ley del equilibrio universal. Junto al amor, la otra cara de la moneda del matrimonio es el humor (incluyendo el negro de la noche en blanco). En la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, en las noches, um, venecianas y en las, ay, toledanas. El lecho matrimonial es un lecho de Procusto, pero con gusto.