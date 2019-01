Placaje al implacable

Lo malo de ser implacable es que cuando no puedes serlo se te nota muchísimo la impotencia. Le está pasando a Pablo Iglesias que, fiel seguidor de Juego de tronos (por no mentar a Stalin y demás modelos), ha sido inmisericorde en su lucha por el poder, fuera del partido y dentro. No le va quedando nadie de los inicios de Podemos, y eso que la partida empezó ayer, como quien dice. Tampoco ha tenido piedad de las bases: ¿no les hizo votar que él tenía derecho a vivir en un chalet, como si estuviésemos en los párrafos finales de Rebelión en la granja, de George Orwell?

Iglesias ahora no puede ser tajante con Íñigo Errejón y todos nos hemos dado cuenta de que no es por caridad ni porque haya oído el pío de la unidad ni por filantropía ni tan siquiera por solidaridad de clase. Le tiende la mano para un pacto en la Comunidad de Madrid… para agarrarse. Teme la debacle electoral. Al inmisericorde, la debilidad se le huele. O el miedo. Un resultado de Podemos en Madrid que lo abocase a la insignificancia o ni eso, con que quedara por debajo de Errejón, sería el final de Unidos Podemos.

Eso lo podía escribir yo y cualquiera me lo podría discutir, pero, al haber hecho Pablo un gesto tan en contra su naturaleza y sus costumbres, delata que comparte nuestro análisis. En otro menos expedito y más piadoso a lo mejor podría suponérsele una añoranza de la ilusión inaugural del 15-M. No a Iglesias, al que se le ve venir como desde un campanario.

Eso es malo para él, pero peor es la consecuencia. Tampoco puedes fiarte, porque, en cuanto se recupere, se revuelve. Quiero decir, que si nadie cree en la sinceridad de ese diálogo ofrecido, dárselo es suicida. La debilidad que se le ve no es un acicate para el diálogo, sino, como mínimo, una advertencia en su contra, si no un incentivo al ataque. "Nunca le des la mano a un pistolero zurdo", se dice; y donde se dice "zurdo" podemos leer "izquierdista".

Jamás consideré a Errejón el bueno de Podemos, pero sí el listo. Ahora podremos comprobarlo. Tiene que medir los pasos y las formas y, por eso, según cuando usted lea este artículo (foto fija de un baile para largo) parecerá que acierto o no. Mi apuesta es que Errejón mareará bastante y tirará de retórica y cara de bueno para ganarse a los indecisos de buena fe que aún crean en la posibilidad de una unidad en Podemos, pero que, al final, dirá a Iglesias: "Mira, que no, mil gracias, tío".