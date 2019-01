Surgimos al mundo en el que nos vamos a relacionar como seres con la facultad de realizar nuestras posibilidades. Es en el ejercicio de nuestra libertad que elegimos, modelamos o alteramos las características -las formas- y las actitudes -el fondo- con las que los demás nos van a percibir como personas.Creo evidente, aunque no sé la razón, que el abanico de opciones que se presentan ante unos u otros es muy diferente, tanto en cantidad como, lo más importante, en calidad. No sé tampoco, aunque pienso que sí, si el hecho de decidirnos por determinados posibles en un momento concreto, va a condicionar que surjan ante nosotros expectativas que hubiesen permanecido lejos de nuestro alcance en caso de no haber decidido actuar como lo hicimos, o puede, por el contrario, que el no haber querido tomar una alternativa que se nos presentó entonces, revele caminos que se hubiesen perdido para siempre al haber optado por una iniciativa distinta, es muy probable que también sea así.

Es la libertad primigenia -la que nos matiza, y tamiza, como existentes- la ‘Circunstancia Primera’ que marcará nuestro destino de modo, si no irremediable, determinante. En efecto, al ejercer nuestra libertad decidimos no sólo las particularidades de las que nos vamos a ‘revestir’ ante la percepción del prójimo, aquello que nos va a presentar como las personas que ‘somos’ ante los demás, sino también el ‘dónde’, el ‘cuándo’ y el ‘por qué’ de nuestra relación con un mundo en el que existimos, porque hemos decidido hacerlo, y con el resto de los seres que existen con nosotros en él.

La libertad es inevitable: está ahí, para todos; de esto si estoy seguro, absolutamente. Nadie puede negar su libertad, es inexorable y necesaria, esto es así; incluso al acercarnos a lo que podría parecer una paradoja, pero no lo es: la libertad está en la esencia de nuestro ser, para desarrollarnos como tales -para seguir siendo seres- podemos ejecutarla al decidir realizarnos en tales o cuales posibilidades; pero podemos también negarnos a ejercerla, renunciando a hacer posible los posibles que se nos presentan, así, no ejerceríamos en este caso nuestra libertad pero estaríamos ejerciendo la libertad de no ejercerla, seguiríamos, por tanto, siendo libres: es lo irremediable, también, de la libertad. Lo seríamos, libres, incluso sin tener conciencia de serlo porque nuestra libertad no ‘es’ porque la conciencia nos la muestre como existente, ella existe –o sea: ‘es’- porque pertenece a la esencia de lo que somos. No obstante pienso que, siempre, de algún modo tenemos lo que podríamos llamar una ‘intuición’ de nuestra libertad: aún si no fuésemos plenamente conscientes de ella, tendríamos una cierta percepción de su existir, de su ‘estar disponible’ para nosotros: ella, la libertad, es ineludible.

Teniendo esto bien claro, y dejándolo por sentado, hemos necesariamente de deducir que no podríamos llegar a ser personas, en la plenitud del término, si nos hallásemos privados, en modo absoluto e irreversible, de la libertad. No sé lo que entonces ‘seríamos’ –qué ‘tipo’ de ser- ni lo que dejaríamos de ser, es decir: qué es lo que ‘no seríamos’; personas –tal y como lo entendemos-, seguro que no. Asumirlo es empezar a conocernos, de verdad, como humanos; entenderlo, en el sentido de ‘disfrutarlo’, exige llevarlo a la práctica, utilizarlo…; vivirlo, ‘existirlo’, es harina de otro costal.

Decidir es elegir, o… renunciar a elegir: una elección más. Para elegir hay que tener un objetivo, perseguir algo y querer obtener aquello que perseguimos, y querer descartar lo que nos impide alcanzarlo. Pero frente a la determinación de decidir se aparece la duda a equivocarnos, el temor a marrar; se insinúa como alternativa, falsa pero posible, la invitación, siempre pérfida y destructora, de ‘quedarnos dónde y como estábamos’, lo que sería otro tipo de elección marcada, eso sí y desde antes de ser tomada, por la lacra de la derrota, en este caso amplificada por la incertidumbre, convertida entonces en certeza, de un fracaso anunciado.

Los posibles están ahí, porque nosotros ‘somos’ y ellos forman parte de nuestro modo de ‘ser’, no podremos nunca negarlos; sólo falta ‘moverse’ hacia ellos y, desde ellos y con ellos, ejerciendo y usando, nuestra libertad, existir en el modo en el que hayamos decido hacerlo.