Entre los humanos, existen varias formas de afrontar el inicio del curso. Los hay que agradecen al cielo (mejor dicho, al orden establecido) que al fin hayan acabado las tardes eternas, la arena en la bañera, las barbacoas del vecino, las inclemencias del agosto desolador o abarrotado. Por otro lado, se encuentran quienes padecen esa especie de enfermedad profesional que llaman estrés posvacacional, que ataca con especial virulencia en casos de precariedad e inestabilidad, competitividad, mobbing y entornos de trabajo de mil pares de demonios. Normal que mucha gente se sienta morir al tener que regresar al tajo. También están quienes no sienten ni alivio ni agobio por el hecho de volver porque su vida laboral y personal tiene otros tempos (o bien -que también haylos- porque viven en un continuo no hacer ni el huevo). El caso es que, para una inmensa mayoría de la población, septiembre es un abrupto cambio de pantalla: de funcionar todo realmente lento, o de estar las calles de la ciudad deshabitadas, pasamos de la noche a la mañana al fragor intenso de la maquinaria social y laboral encendida a tope y renovada: el tráfico loco, la ciudad atestada, los supermercados a tope, todo quisque en su puesto. No es pequeño el cambio, y sin embargo todo el mundo pareciera adaptarse a él como si nada. Así, sin solución de continuidad. Es como si de un día para otro el verano trocara en otoño, la tiranta en manga y el ritmo lento de las horas se precipitara a lo frenético.

En estos tiempos de la hiperconexión -y, consecuentemente, de leyes de desconexión que nos protejan de lo primero- cualquiera, hasta quienes no nos tomamos vacaciones sufrimos algo así como un estrés posvacacional. Más que el propio, padecemos el ritmo del de enfrente. De pronto, desde el mismo teléfono al que te has cansado de llamar en agosto sin que nadie lo haya cogido, ahora no paran de llamarte. El mismo electricista que no acudió en dos semanas ahora te pone los tiempos patas arriba con su prisa por acabar el trabajo. La jefa ha vuelto contenta de dormir y te encarga con bríos nuevos el informe para ayer. A pocos les cabría en la cabeza, y pocos respetarían, que sea ahora cuando usted decidiera tomarse unos días de descanso. Los sistemas actuales de trabajo transfieren el estrés posvacacional hasta a quienes no hemos tenido previamente ocasión de sentir el relax vacacional. Locos tiempos estos, en que las vacaciones consisten, tantas veces, en que los demás se las tomen.