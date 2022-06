MENOS mal que queda la pelota. Cuando ves a unos comiendo un chuletón de novecientos euros forrados de papel de oro o a otros con coches que no saben ni pilotar o relojes que valen lo mismo que un edificio de pisos sociales y encima todos ellos presumiendo en redes sociales, porque son tan cortos mentalmente que si no inmortalizan el chuletón, el coche o el reloj es como si no los tuvieran.Por eso digo que menos mal que queda la pelota y cuando ella rueda podemos olvidarnos por completo de lo tontos que son muchos de estos futbolistas, unos niños mimados e inmensamente ricos. Al menos, durante noventa minutos el balón es el que manda.

Pero no nos llamemos a engaño, esto es fruto de nosotros mismos, que pagamos más de cien euros por ver un partido de ellos o nos compramos su camiseta por ciento veinte euros en la tienda oficial del club.

Hemos creado una burbuja que la pagamos nosotros, pero de la que se benefician ellos y unos cuantos más alrededor de ellos, así que cuando se me revuelve el estómago viendo presumir al del chuletón, al del coche de lujo o al del reloj de un cuarto de millón de euros, todos ellos con una sonrisa falsa en su Instagram o en Twitter, me digo eso nos pasa por carajotes.

Con lo bonito que es disfrutar de un partido de chavales o del equipo de tu pueblo... Al final, quedamos atrapados por las leyes que impone el marketing y como borregos nos venden una telenovela por fascículos diarios que si el Real Madrid que si el Barça, que si Mbappé que si Vinicius y engordamos año tras año este negocio llamado fútbol.

Ahora que está tan de moda eso del entorno del jugador, a ver si alguien les enseña a utilizar mejor las redes sociales, así me ahorraré unos cuantos dolores de barriga. O esta gente está tan ciega que no sabe la de hambre y sufrimiento que hay en el mundo como para hacerse la dichosa fotito para subirla a sus redes sociales.

En fin, será que el calor de esta ola de calor tan grande me ha afectado más de la cuenta, pero que asquito le estoy cogiendo a más de uno. ¡Que sí, que sabemos que te sobra el dinero, carajote! Luego nos hace un gol a lo Panenka o dos regates en el campo y de nuevo lo ponemos en un pedestal. Como diría José Mota es que somos 'mu tontos, tontos del 'to'.