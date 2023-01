Hemos terminado otro año y, pese a los constantes avisos de los nostálgicos del desastre, España no se ha desmoronado ni desmembrado ni caminamos por el sendero peligroso que nos lleva a una dictadura, como proclaman los que no han vivido bajo ninguna o se han olvidado milagrosamente de la última que tuvimos. Este país debe de ser más fuerte de lo que algunos gritones se empeñan en hacernos creer, si ha sobrevivido en 2022 al gobierno de un "tirano", a los "golpistas con toga" y al dictado en la sombra de separatistas y "filoetarras".

Pese a los agoreros del hundimiento económico, al asedio de una guerra insufrible y a los altos precios de la energía que nos asustaron con razón durante meses, resulta que acabamos el ejercicio con un crecimiento más que aceptable que permite por ejemplo subir de nuevo el salario mínimo y las pensiones, esos conceptos que nos quieren hacer despreciar pero que permiten vivir con un mínimo de dignidad a millones de españoles.

Y pese a todo eso, y a que este gobierno social-comunista ha sacado adelante con holgada mayoría hasta tres presupuestos, desde las filas popular-fascistas y desde la perspectiva de una ceguera voluntaria e interesada, se proclama la urgencia de unas elecciones anticipadas como única salida al desastre más grande que vieron los siglos. Que se vaya Pedro Sánchez es la fórmula mágica.

Miro los muros de la patria mía y no alcanzo a atrapar en mis entrañas la dolorosa nostalgia que invadía a Quevedo sino en todo caso la incorrupta ironía que en sus mejores días desplegara el genial rey del Siglo de Oro. No sé ustedes pero yo sí he vivido tiempos bastante peores para este nuestro país, tan apasionante y complicado, mucho más de lo que quieren aceptar los militantes de la unidad de pensamiento, que no es más que la atadura, e incluso el encarcelamiento, de las decenas o miles de formas de pensar esta España.

Tendremos tiempo durante todo 2023 de contemplar, y hasta de azuzar legítimamente, el enfrentamiento de ideas, pero nos sobrarán todos esos días de oír apocalípticas arengas salidas de profetas no inspirados precisamente por un dios benéfico, sino más bien por aquel amenazante del Antiguo Testamento. Dejemos de prestarles oídos. Sabemos pensar y decidir. Ya somos mayorcitos y, como decía mi padre, sabemos amarrarnos los cordones de los zapatos solos.