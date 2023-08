ASUMIENDO, porque no queda otra, las funestas consecuencias a las que las decisiones, acciones e indecisiones de nuestra sociedad “globalizada” -es decir: idiotizada- nos arrastran, para los que tenemos conciencia clara del repugnante sometimiento en el que las masas se han “cómodamente” instalado, sólo resta intentar buscar amparo para lo que está por venir: refugio físico para la persona, cobijo para la mente y protección para el espíritu.

En estos tiempos y en esta tierras, que María Santísima hace mucho que abandonó -y la comprendo a la perfección-, no queda espacio para casi nada que no sea “lo material”.

No les voy a aburrir con cansinas alusiones al materialismo dialéctico, que defendían Engels y Marx, tan sólo referir que esta doctrina ha conseguido alcanzar hasta dónde sus postulantes jamás hubieran imaginado. Ellos consideraban que lo que importa es la materia, y todo, hasta la propia conciencia, procede de la misma; y en mi opinión, y de algún modo no precisamente filosófico, esta forma de concebir el mundo en el que tenemos que existir, se ha impuesto, por goleada, a cualquier otro en el que el idealismo tuviese algo trascendente que decir. Hemos llegado a esta decepcionante y triste realidad, no por decisión meditada de seres pensantes capaces de colocar las traviesas sobre las que avanzará el tren de su destino, lo cual, aunque en absoluto lo compartiese, sería, por supuesto, tan respetable como mi propio pensar; pero sí por la dejadez mental de los humanos -de los más de nosotros-, por su apatía en meditar, por lo “confortable” que parece dejarse llevar, por la renuncia a filosofar -no hay que ser Aristóteles ni Kierkegaard, sólo “atreverse” a pensar-, por la inercia en la deducción fácil, acomodada y rápida, por aceptar como válido lo que otros como tal nos lo ofrecen …

No, nuestro mundo no es sólo material, ni las ideas surgen de la materia -como afirman los dialécticos del materialismo doctrinal-, hay mundos intangibles, tan ciertos como el que creemos tocar; y no, las gentes no se hacen personas por lo que tienen, sino por lo que son; y tampoco, por muy “animales” sociales que seamos, que lo somos, nunca hallaremos el poder de elegir nuestro destino bajo la sombra de una sociedad que pretende, por todos los medios, imponernos hasta eso: lo que hemos de pensar ¡No existe más grave atentado contra la libertad a la que aspiramos, que necesitamos y a la que jamás hemos de renunciar!

No envidio a los que parece importar poco, o casi nada, o incluso nada, el resultado de los últimos comicios generales en España. Reconozco que me gustaría estar en su posición: despreocupado, pero no puedo conseguirlo, pues no me hallo entre ninguno de los que he citado en las últimas líneas, dos párrafos más arriba. Respecto a los que están encantados con las voluntades depositadas en las urnas … ¿qué puedo decir?, he de respetarlos. Aunque continúe sin comprenderlo, mi entendimiento se resista a asimilarlo, me cueste mucho trabajo buscarle acomodo en mi sesera, me espante lo acaecido, me descomponga lo decidido y me horrorice lo sucedido. Sin embargo, aún con el referido respeto, porque es lo debido, me niego, en redondo y en cuadrado, a asumir y a cumplir con la parte de mi destino a la que todos ellos -los despreocupados y los maravillados- me han querido condenar con la decisión que tomaron. Asumo, decía al principio, las consecuencias que acarreará esta decisión, no tengo más remedio, porque no está en mi mano suavizarlas, detenerlas o evitarlas; pero no asumo tal decisión, porque sí está en mi albedrío meditar para buscar los medios necesarios y suficientes con los que, al menos paliar, o retrasar o limitar la circunstancia política que condicionará mi día a día durante los próximos cuatro años, si en el transcurso de los mismos, claro está, sigo teniendo un mañana en el que esperar existir, si cuando se hayan desgranado los días por los que los cuatro años contaremos, sigo teniendo un “hoy” en el que ser.

Hablar sí que puedes, pero tratar de entenderte, por ejemplo en swahili, con quien no conoce esta maravillosa lengua, es vano propósito. He llegado a la conclusión que intentar dialogar, intercambiar ideas, discutir opiniones, proponer cambios en las mutuas posiciones, conciliar posturas distantes, aproximar extremos o alejar disensiones, con quien “desconoce ese maravilloso lenguaje”, es misión que se me antoja envuelta en la bruma de lo racionalmente inalcanzable. Igual dará la bondad de tu intención, igual la honestidad de tus propósitos, la veracidad de tus argumentos o lo racional en tus exposiciones; dará igual porque todo, menos lo que ellos tengan, de modo inamovible, por cierto -traducido al cristiano: “conveniente a sus deseos, bajezas y ambiciones- será lo único que merezca su consideración. Igual da lo que te digan, lo que aseguren que harán o lo que prometan que van a hacer: no harán otra cosa que lo que hasta ahora, y desde el infausto día de su concepción, han venido haciendo; no cambiarán porque no contemplan la posibilidad de hacerlo. Y no sería demasiado preocupante si las consecuencias de la estupidez de su actitud a ellos sólo afectase, pero sucede que, son tantos y han llegado a tantos sitios, que la necedad de su condición termina por afectarnos a todos, de forma directa o no, a todos; y es esto lo que me resulta inaceptable, y sin embargo no lo es: no es “inaceptable”, dado que si no vuelves el revuelto tortilla -si no pones “piernas abajo” lo que está “patas arriba”-, acabará por ser lo opuesto, es decir: “aceptable”, aunque en esencia tuviese que no serlo.