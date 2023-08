EL calor de agosto, de este y de todos los agostos sureños, deja a mi mente fluir. La reposada lectura, de algunos entre los grandes pensadores, me procura el consuelo que no acierto a encontrar entre otros de mis semejantes. Pero, en ocasiones, tras la serena reflexión, me acomete la furia que acostumbra ir de la mano de la desesperación, y sin ponerme demasiados impedimentos, en la confianza de encontrar alivio, siquiera en parte, a la honda frustración que ensombrece ciertas alegrías de algunos de mis días. Así que observarán, en este lunes, un cambio de tercio en los modos de la taurina faena -porque del encaste miura semeja el morlaco con el que hemos de lidiar- de mis agosteñas reflexiones.

Pues sí, ¡claro que sí!, vuestro elegido, Sánchez -que se dé por bien aludido quien entre los 7.760.970 de personas que lo han votado corresponda; al PP lo escogieron 8.091.840, pero gracias a la mierda de ley electoral a la que nos someten de nada sirvió- aprobará una amnistía para el payaso golpista Puigdemont, para él, y para todos los que se rieron de la Ley, se mearon en las sentencias del Tribunal Supremo y se cagaron en La Constitución y en las decisiones del Alto Tribunal que, se supone, la guarda y defiende. Pero no será sólo una amnistía, en absoluto; autorizará también la devolución de todas multas que, apoyadas en firmes sentencias judiciales, tuvo que pagar la pestilente escoria secesionista; pero … no será suficiente: también abonará los intereses calculados desde que les obligaron a pagar las sanciones hasta que el traidor, presidente, electo por apesebrados, rencorosos, crédulos ignorantes o acojonados -si ustedes votan lo que les sale de sus adentros y yo lo tengo que asumir, porque no me queda otra, ustedes me aguantan lo que me sale a mí decir desde los míos, porque no les queda otra, al menos de momento, mientras pueda seguir escribiendo lo que pienso-, decida rellenar los boquetes de su profunda desvergüenza con el dinero de todos los españoles -debería pagarles con el suyo y el de todos los que, de entre ustedes, le hayan votado, pero no, lo pagaremos todos, y a más inri, menos él y muchos de los que, entre ustedes, le han votado, ¡porca y puta miseria!- ¡Y no se me vayan a echar las manos a la cabeza!, no me vayan a venir con aquello de: ¡qué desastre!, ¡esto no puede seguir así!, ¡hasta donde vamos a llegar!, ¡¡no!!, ahora ya no, ahora se callan la boca y se toman un laxante, ¡votantes de lo impresentable!, ¿en qué carajo estaban ustedes pensando …?, ¿qué coño es lo que esperan que pueda hacer bien este advenedizo, felón y mentiroso, prepotente y megalómano, desleal y soberbio …? ¿Saben qué?, quien les entienda que les compre.

Y sí, liberará etarras asesinos, ninguneará a sus víctimas, echará a la Guardia Civil y a la Policía Nacional de Navarra, se irá de chatos con el repugnante Otegui, cederá competencias intransferibles a los independentistas vascos, olvidará a los españoles que sufren y padecen discriminación, acoso y amenazas en el País Vasco, como ya lo ha hecho con los que viven en Cataluña. Es lo que sabe hacer, ya lo ha estado haciendo, y ustedes, un puñado de millones de ustedes, lo han vuelto a votar, así que lo seguirá haciendo. Pero, por favor, ni uno solo de entre los que lo han hecho, vaya a poner el grito en el cielo, no tienen ningún derecho a hacerlo. Es lo que quieren, lo que han decidido, de modo que si esto se va al carajo -y creo que será más pronto que tarde-, estarán de enhorabuena, ¡electores sanchistas! ¡Es que … de verdad …!Y sí, continuará aumentando, hasta lo insostenible, el desempleo, eso sí: disfrazado de “fijos discontinuos …” -ciertamente nos tiene por gilipollas-; el acoso a los autónomos -declarados en crítico peligro de extinción, aunque ellos y las pequeñas y medianas empresas supongan el 70% de los puestos de trabajo-; la entrada, masiva y fuera de control, de inmigrantes i-le-ga-les, nada que objetar a los que lo hacen conforme a la ley; el desmadre institucional en la enseñanza, la desprotección de la infancia, el adoctrinamiento de la juventud, el abandono de los mayores, la merma e inseguridad con las pensiones, el derroche de los escasos recursos públicos, el aumento exponencial e inasumible de la deuda pública, la demolición de presas en los pantanos, el expolio de las multas de tráfico, la riega indecente en subvenciones a los chiringuitos de su bola, el nepotismo descarado, la mentira institucionalizada, el favoritismo normalizado, el engaño enaltecido, la burla consagrada … ¿sigo?

Y sí, cederá, lo que no se puede ceder, a Marruecos, abandonará a Ceuta y a Melilla, le importan una reverenda mierda, regalará millones de euros para mejorar la policía marroquí, mientras nuestros agentes no tienen suficientes chalecos antibalas, ni coches patrulla, ni sueldos decentes, ni los cascos que necesitan, ni uniformes renovados. Es lo que ustedes, siete millones y muchos de españoles, por lo visto quieren … ¡son ustedes unos cracs!

Sánchez sabe hacer muy bien lo que está mal. Ustedes, los que lo han votado, quieren que siga haciendo lo que hasta ahora ha estado haciendo, les parece bien, opinan que es lo correcto, que es un buen presidente, que pelea por España, que no ha mentido, que ha sido coherente, que ha respetado la Ley, que no ha abusado de su poder, ni del uso del Falcon, ni con los miles de asesores contratados, ni con los veintidós ministerios nombrados, ni con los indultos a golpistas regalados, ni con las subidas estratosféricas de la cesta de la compra, luz, gas o gasolina; ustedes están convencidos, por eso lo han elegido, que es la mejor de las opciones para que todos mejoremos, progresemos y aumentemos la calidad de nuestras vidas … por eso pusieron su papeleta en las urnas …