Relajación y precaución

Después de más de dos años de pandemia y con los datos del covid ligera y sostenidamente al alza, es importante que la población no olvide las medidas de protección allí donde haya aglomeraciones a fin de evitar la propagación del virus ya que la pandemia no ha terminado. Hay que disfrutar de la libertad y la relajación que supone no tener que llevar ya mascarilla en muchos sitios. Pero toda libertad implica responsabilidad; por el bien de todos. Ante un patógeno contagioso, cada persona puede ser un vector para su transmisión. Cada uno es responsable de no contagiarse para no contagiar...