Ahora que comienzan a apagarse los ecos de las zambombas, y en fechas en las que dominan tanto los sentimientos positivos como la idea de renovación para el nuevo ciclo anual que se avecina, me permito coger al vuelo un hecho que me parece reunir la suficiente positividad como para ser destacado, junto a esa idea de refresco que tan estimulante puede resultar en ocasiones. Me estoy refiriendo al espectáculo Así canta Jerez en Navidad, al que tuve oportunidad de asistir el pasado sábado en un Teatro Villamarta colmado como en pocas ocasiones. Esa función flamenca navideña -no zambomba, que es otra cosa, como se encargó de subrayar su mismo director, Luis de Perikín- forma parte de un proyecto compositivo personal de este músico jerezano, que se plasmó en un primer volumen de villancicos originales el pasado año, y que tendrá continuidad en el próximo. La grabación mencionada y su puesta en escena supone una muy reseñable renovación de un género, el de los villancicos flamencos, que más allá del coplerío tradicional, cobró carta de naturaleza con la serie de discos Así canta nuestra tierra en Navidad, que contó con aportaciones de rango ya histórico como las de Juan Pedro Aladro, Parrilla de Jerez o Fernando Terremoto, a los que estos jóvenes, sin duda, homenajean. Pero no solo: con sus composiciones y su forma de presentarlas y arreglarlas -muy llamativos fueron los arreglos de percusión, por ejemplo- el de Perikín y los suyos innovan y enriquecen con nuevos aportes el ya valioso patrimonio. Esa innovación va acompañada de una refrescante fuerza y, si me apuran, también de osadía, como en la tanda de cantes que principió en martinete Maloko y terminó con el la seguiriya de cierre de Manuel de Cantarote. Voces consolidadas como Felipa del Moreno o Joselete de la Mayeta, también la de invitados como José Valencia, pusieron el contrapunto de equilibrio a tan efervescente espectáculo.