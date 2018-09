Acaban de comunicarse los representantes de los Reyes Magos para este año. Han escogido tres personas que tendrán una noche de Reyes larga y especial. Una de ellas, tiene talleres que parecen quirófanos. Como buen empresario procurará que en el Portal no falte de nada y el Niño tenga todo lo que necesite. Tiene experiencia en labores solidarias y si hay un adjetivo que lo defina es: buena persona. Además de Majestad, se llama Félix Moreno. Igual de importante será que todos, pastores, ángeles y Reyes tengan buen vino de Jerez para aplacar los rigores del viaje y brindar a la salud del Niño que nace para hacer felices a otros niños. También es experto en buena organización y protocolo, como demuestra cada año en la Feria del Caballo. Es imagen de Jerez y del Jerez y un virtuoso en eso de hacer que llueva vino sobre la copa. Pueden llamarle, Mago, Venenciador, o por su nombre: Paco Gandón. Pero claro, necesitamos que alguien nos cuente lo que esté pasando allá en el Portal. En su día fueron los Evangelistas. Hoy, en la era de las redes sociales, los multimedia y la información global, es necesario alguien de fiar. Alguien ajeno al populismo barato y fácil, las fake news, o el pseudoperiodismo que anteponga el titular a la verdad, y nos cuente lo que realmente esté ocurriendo esa noche mágica en que los Reyes de Oriente se postran ante el Niño para ofrecerle el cariño y los anhelos de todos los niños. Desde los pequeños hasta los que sesenteamos. Por eso se ha elegido una Periodista con mayúsculas. La escuchan a diario y la ven en sus tertulias con frecuencia. No podía ser otra que: Su Majestad, Ana Huguet. De que las cartas lleguen a los Reyes se encargará un deportista que cruza ríos, mares y corre praderas y montañas para que ningún niño tenga la pena de que la suya no ha llegado. Será Rafael Mateos. A todas estas personas, desearles que disfruten del cargo, del cariño de Jerez, y que comprueben en sus carnes, como trata Jerez... ¡a sus Reyes!