Me gustaría (o probablemente, no) vivir en el mundo de esos que aseguran que en España ya no hay ricos y pobres. Probablemente es que habitan en un universo en el que sólo hay ricos, o tienen interesadamente atrofiado el sentido de la vista y son incapaces de ver pobres (recuerden a ese alto cargo madrileño que bromeaba mirando hacia uno y otro lado y preguntándose dónde estaban). Incluso se indignan si cualquiera con mejor vista tiene un recuerdo para los más desfavorecidos, acusándolo de dividir al país y revivir la lucha de clases, ese otro fenómeno eterno que dicen que tampoco existe o que simplemente ha muerto.

Qué felicidad y paz interior debe proporcionar tener una vida mediana o sobradamente cubierta y estar seguro de que todo el mundo habita en esa misma placidez. O que, en todo caso, el que no la disfruta es porque no ha hecho el suficiente esfuerzo o simplemente no se la merece. Los pobres siempre han tenido, además de mala suerte, mala fama. La mayoría social ha preferido, como siempre, clasificarlos como un colectivo y tomar el ejemplo de muchos para calificarlos de aprovechados y vagos, e ignorar el de los otros tantos que tienen la desgracia de añadir a su condición de pobres la de ser honrados.

Sí, nunca han gozado de buena fama los que otros llaman menesterosos. Será porque, producto de esa división que califican de inventada, nunca han tenido dinero para pagarse la propaganda, tampoco. Lo peor es que la condición económica, y por ende social, se hereda por vía familiar y mientras unos dedican su esfuerzo a mantenerse en donde la fortuna les ha colocado por nacimiento, los otros tienen que pelear por abandonar el lugar que ha designado para ellos la mala suerte. Probablemente, eso sea la lucha de clases, porque los unos no quieren que cambie nada y los otros buscan que el sistema sea humanamente más justo con ellos, lo que debe implicar trastoques importantes de la realidad.

Pero sin duda debe ser más tranquilizador pensar que las cosas están como tienen que estar, son como son, que el mundo marcha 'como dios manda', como dicen los que se apropian incluso de la mente del Creador y que, por siempre, tengamos la fiesta (su fiesta) en paz.

El dilema personal, y también social, es el lugar en el que uno se sitúa a sí mismo. Una buena parte, no sé aunque supongo que la mayoría, estamos en medio, más arriba o más abajo. Ni pasamos penurias ni nadamos en el vano lujo. En ese caso, se trata quizás y solamente, de saber de dónde venimos y a dónde queremos llegar, y como decía Groucho Marx, si en ese trayecto tenemos o no los pantalones arrugados.