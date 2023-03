Por seguir con los símiles cinematográficos que tomaba el pasado domingo con Berlanga y un buen guion para la actualidad cofrade, hoy colocamos al gran Howard Hawks y su famosa trilogía de los ríos. Pero no. No es ‘Río Grande’ ni ‘El Dorado’ ni tampoco ‘Río Lobo’; títulos que componen esta gran trilogía. Digo que no es un río del viejo Oeste ni se ha rodado en Arizona como un producto más de la fábrica sueños que es Hollywood, aunque bien merecería la pena. Me refiero al río humano que el pasado viernes, que fue el primero de marzo, pasó por San Lucas para rendirle honores al Señor de las Tres Caídas.

Estuve tan solo unos segundo porque fue un día complicado de agenda el viernes. Había devotos. Pero me comentaron después que fue durante muchas de las horas del día las grandes colas, los grandes encuentros. El Señor Caído no falla. Ni la ciudad tampoco con este brocal de devoción y de oraciones secretas.

Desde estas páginas se solicita el nombramiento como Regidor Perpetuo al Señor de las Tres Caídas

Nuestro Padre Jesús de la Salud en sus Tres Caídas. Ahí es nada. El jefe de la casa, el que se pone las gafas del cerca para mirar las facturas pendientes y mira por encima del marco y dice aquello de “venga, más para adelante que ya se pagará”. El que siempre está atento a la voz de quien solicita un favor.

Cuántos milagros cumplidos. Cuántos favores concedidos y cuántos secretos guardados bajo la mano que se apoya en la roca. El Señor es uno de los grandes patrimonios de la ciudad de Jerez. Por eso, desde esta atalaya que no es de cine, sería como un ‘happy end’ perfecto que fuese nombrado y reconocido como Regidor Perpetuo. Porque el Señor es Jerez y Jerez es el Señor en su bendita tercera caída.