Saldaña, Mestre, García-Pelayo, Muñoz...

LA llegada de Feijóo a los altares del Partido Popular tras la urgente defenestración de Pablo Casado -si te he visto no me acuerdo porque a rey muerto, rey puesto-, que provocó un maremoto aplacado con el Congreso Nacional celebrado en Sevilla, tiene al personal ojo avizor porque ya se sabe que el que manda se rodea de su gente, primer requisito para salir en la foto;luego están la valía, los resultados y todo lo demás pero en todos los partidos los que mandan tienen su cuota -mayor cuanto más alto es el cargo- para rodearse de gente de su cuerda y confianza y, al mismo tiempo, frenar -o defenestrar- a cualquiera que pudiera hacerle sombra, aunque haya casos en los que una cosa no tenga que ver con la otra...

Y después de arreglar el desaguisado de la cúpula nacional, ahora los populares están pendientes de las elecciones en Andalucía, con el efecto cascada que tendrá para las próximas Municipales. Con Bendodo haciendo las maletas para la capital, el sistema piramidal que impera en elos partidos propicia que el escalafón que mantenía Casado haya saltado por los aires, y nada de lo que había antes tenga validez hasta el visto bueno de los nuevos jefes, Feijóo y su círculo de confianza. Todo queda en suspenso hasta la pertinente y obligada revisión de los nuevos mandos.

Ahí es donde se abre el abanico, en menor medida para las andaluzas por la fortaleza que Moreno está demostrando en el partido y en las encuestas, pero las quinielas para los candidatos a las municipales, que algunas parecían selladas, han vuelto a abrirse porque el aval de Casado ya no sirve y ahora hay que ganarse el espaldarazo del mandamás gallego, y Jerez no es ajena a esta nueva tesitura.

¿Qué quiere decir esto? Que todas las alternativas quedan abiertas en el PP local y la opción de Antonio Saldaña es tan válida como otras, y desde la cúpula nacional se deja claro que a día de hoy “no es descartable” ninguna, y entre ellas están, además de Ana Mestre -actual delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia-, habitual en las últimas quinielas por su condición de jerezana, nombres como el de María José García-Pelayo -ahora en el Congreso de los Diputados y secretaria de Cultura y Turismo del Comité Ejecutivo del Partido Popular y que no quiso presentarse en 2019- y Agustín Muñoz -exconcejal en el Ayuntamiento jerezano y ahora director general de Emergencias y Protección Civil en la Junta-, porque desde arriba no se descarta nada y reiteran que todas las opciones están abiertas y ahí tendrán que jugar sus cartas tanto el que quiera aspirar a la Alcaldía como el que no.

Pulsos dentro de los partidos ha habido, los hay y los seguirá habiendo y a nadie escapa que Jerez, quinta ciudad de Andalucía, es una plaza siempre considerada desde Madrid; hasta el alcalde de la capital proclamó a Saldaña como alcaldable para Jerez en 2023 pero desde entonces el statu quo en el PP ha cambiado y en la cúpula repiten que todas las opciones están abiertas y no descartan ninguna. La solución, en unos meses...