Santiago: proyecto de ciudad

Como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento de Jerez -o el gobierno municipal, como a ellos les gusta llamarse- se ha puesto manos a la obra y ha presentado una batería de medidas encaminadas a recuperar y revitalizar el barrio de Santiago, una iniciativa digna de aplauso grande en la que entiendo que no hace falta entrar en si ha tardado mucho o poco porque lo importante es que ha llegado y es algo importante para el proyecto de ciudad que todos queremos, ese en el que no deberían importar los colores políticos -que se enzarcen ellos en el pleno si lo ven conveniente- porque lo trascedente para las gentes del lugar, como bien escribía hace siete días Javier Benítez, es Jerez: con sus claroscuros -a ver si logramos que sean más claros que oscuros-, virtudes y defectos y lo que sea, pero sin que nada aparte la vista de lo que debe ser un objetivo común y asignatura permanente: mejorar la ciudad. Se puede discutir la forma, pero no el fondo.

Y sí, se puede discutir la forma de mejorar Santiago -aquí se discute todo y por todo- pero no el fondo, que es revitalizar un barrio con el que la ciudad está en deuda. Al calor del maná de los fondos europeos, Jerez pide para Santiago y cruza los dedos mientras espera el visto bueno de arriba. Pero sea como fuere, llegue todo el dinero o parte -y el Ayuntamiento apuesta por aportar un tercio de la financiación necesaria-, dentro de la apuesta del equipo de gobierno municipal por recuperar el centro histórico -aquí también se puede discutir y de hecho se discute la forma, pero el fondo es bueno para la ciudad- reimpulsar Santiago no debería depender de las subvenciones. Claro está que cuanto más dinero llegue mayor será la capacidad de acción y el margen de maniobra, como en todos estos asuntos y como en casi todo en esta vida, pero Santiago es una asignatura pendiente que hay que aprobar; si es con matrícula de honor, magnífico, pero si es con un bien raspado por falta de recursos, por algo se empieza y siempre queda la posibilidad de ir a subir nota. Pero algo hay que hacer y la acción no puede depender exclusivamente de los Next Generation porque se lo debemos a las generaciones anteriores, a las que llenaron de arte sus calles y de las que Jerez se enorgullece desde entonces hasta hoy.

Así que, manos a la obra, se trata de aprovechar y exprimir la transición verde y sostenible, la eficiencia energética, la transición digital y el impulso de la competitividad y traducir y plasmar todas estas cosas que a pie de calle pueden sonar a chino pero que son la clave de bóveda para hacer justicia con Santiago, lo que debe marcar el camino y trazar las líneas maestras para hacer de Jerez una ciudad moderna, por supuesto sin renunciar a sus raíces, idiosincrasia y cultura, y continuar el proyecto de ciudad que todos queremos partiendo desde el centro histórico y expandiéndose poco a poco hasta las zonas más desfavorecidas en un futuro para aprovechar y exprimir todo el potencial de esta bendita ciudad, tan profundo como insondable.