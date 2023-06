La ya ex alcaldesa de Jerez, la Sra. Sánchez, después de las elecciones municipales del pasado 28 de mayo, hizo, entre otras muchas, dos declaraciones que llamaron mi atención.

La lectura, la observación, y el empeño en tratar de escuchar antes de opinar, me han hecho un poco, digamos, detallista: me suelo fijar en palabras, gestos, aspectos, cosas … que, por lo general, pasan desapercibidos, y sin embargo acostumbran a decirnos mucho, revelador y sustancial, de quien las dice, hace, asume o refiere.

La que fue alcaldesa de Jerez durante ocho años, dijo: “Me voy con la cabeza muy alta”, y dijo también, refiriéndose a la mayoría absoluta alcanzada por el partido, hasta ahora en la oposición, en los últimos comicios locales: “No me la esperaba, no es lo que vi en la calle”. En base a esas afirmaciones, hago un razonamiento general sobre algunos de los males que infectan a la clase política que nos gobierna.

No voy a detenerme en otras “perlas” de la misma autora, como, por ejemplo, estas: ”Gobernamos siempre con diálogo” -en mi opinión, le caracterizó la prepotencia, sólo dialogó con quien le interesó, para gobernar con sus votos. ”Cuando los socialistas pasamos por los gobiernos dejamos impronta en las ciudades” -impronta, desde luego que dejan, sólo creo que sería conveniente, y fructífero, calificar y detallar el tipo y la intensidad de la susodicha “impronta”, para saber … -.

Pero vamos con la primera de las expresiones: “Me voy con la cabeza muy alta”. Empezaré por hacer una pequeña aclaración. El dicho no se refiere en realidad a lo que el mismo dice: no se trata de la altura a la que la cabeza esté del suelo, si no al ángulo que la cabeza forme con la columna vertebral, queriendo decir que la cabeza gacha -en un ángulo máximo de 90º, si es mayor, te mueres- supone decepción, pena, tristeza, arrepentimiento …; por el contrario, “irse con la cabeza alta” -en un ángulo de 180º, es decir: llano, si la echas más atrás te partes el cuello- significa estar orgulloso, satisfecho, convencido de haber acertado, sentirse digno ….

Bien, me gustaría aclararle que el que se pueda decir, con propiedad, que la cabeza esté alta o no, depende de dos componentes, no sólo de uno. El primero es que el protagonista se sienta así, lo que es legítimo, pero no necesariamente ha de corresponderse con la situación real. El segundo factor -mucho más relevante, por objetivo- es la opinión al respecto de los que pueden y tienen el derecho de ejercerla. Como ella ostentó un cargo público y somos nosotros, los ciudadanos, los que le pagamos su nómina y también el importe de todos los proyectos, acertados o equivocados, que haya llevado a cabo, o no; tenemos, por tanto, todo el santo derecho, y el pagano también, a expresar lo que pensamos. Y lo que ha pensado la absoluta mayoría de los jerezanos -no se trata de mi-, se lo han dicho con mucha claridad en las elecciones del pasado mes de Mayo. No creo, pues, que se vaya usted con la cabeza muy alta, al menos eso es lo que se deduce de la opinión, masiva, manifestada en las urnas cuándo se ha preguntado, de lo contrario no le hubiesen dicho que se fuese, digo yo ….

La segunda de sus expresiones tiene que ver con uno de los grandes y letales males que afectan a la grandísima mayoría de la casta política que, a uno u otro nivel, nos gobierna. No me refiero, pues, a la exalcaldesa en particular, sólo uso lo que dijo para trasladarlo a una situación casi insoportable, por generalizada. La señora Sánchez dijo: “me sorprendió la mayoría absoluta conseguida por el partido de la oposición -no es ahora relevante el partido del que se trate, da igual cual sea- porque no es esto lo que “vi” en la calle”, y aquí está el meollo de la cuestión: en lo que en realidad “hay” en la calle, lo que ellos -los que gobiernan- “ven” que hay en la calle, lo que quieren – lo que les conviene- “ver” que hay, y lo que dicen que “ven” que hay en la calle. Sólo la primera de las “visiones” se corresponde con la realidad del día a día de los ciudadanos, el resto, las otras tres, son “matizaciones”, observaciones “parciales” -en las dos acepciones del término: que sólo “ven” una parte, no el todo, y que esta parte es, sólo, la que les interesa ver: parcialidad-, contemporizaciones, medias verdades, o directamente, falsedades y mentiras.

El poder corrompe, escribió Lord Acton. Pero no es de corrupción de lo que escribo hoy, más bien de lo que el poder cambia, espolea, o multiplica hasta lo insufrible -depende las “cualidades” con las que ya cuenten los candidatos en la línea de salida-, en la naturaleza y actitud de muchas de las personas que lo ostentan.

Y es que pierden la noción de lo real; terminan, unos antes y otros después, por alejarse del ciudadano que les paga y a quien se deben; viven en una burbuja, rodeados, y cercados, de palmeros que les dicen, sólo, lo que les gusta oír, o de advenedizos que no les contradicen porque buscan, a costa de lo que sea, su oportunidad de trepar; terminan por considerarse, aunque lo nieguen siempre, poco menos que indispensables, necesarios …insustituibles; no escuchan, en el mejor de los casos: oyen; no se acercan, de verdad, al que sufre, al que no tiene, al que no puede; a partir de un tiempo, comienzan a “levitar”, se separan de la realidad que no les gusta, interesa o conviene; se engañan a sí mismos, y acaban por tomar como verdad lo que sólo es mentira …. A mayor poder, mayor el número de alguno estos extravíos que acusan; a mayor tiempo en el poder, con más intensidad los asumen; y en los dos casos, los perjudicados somos todos los que debiéramos beneficiarnos de una labor profesional, honesta, voluntariosa, justa, eficaz y ejemplar, que no tenemos.