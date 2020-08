Semilla de odio

NECESITAN odiar. Han de encontrar alguien o algo, o un poco de ambos tal vez, hacia quien dirigir el inabarcable amasijo de frustraciones que padece la ciudadanía. Tienen que concentrar en un responsable -lo sea o no- la rabia, la desesperación y el sufrimiento de las gentes, para hacer tangible la culpabilidad y dar espacio al desahogo. De este modo la ira de las masas contará con una brújula -trucada- que les llevará hasta el patíbulo en el que poder guillotinar a gusto al señalado como culpable de todas sus miserias.

No surgen huecos en los que echar raíces malsanas y torcidas cuando la tierra es fértil, está oxigenada, bien removida, arada y sembrada; la mala hierba no encontrará aquí su lugar. Sin embargo, cuando el descuido en la atención necesaria, la dejadez o el puro desinterés impiden que los campos estén cuidados y atendidos, la semilla perniciosa empujada por el viento, traída por el insecto o arrastrada por cualquier otro animal, encontrará espacio baldío en el que germinar. No hay espacio para el odio en una sociedad sana, con suficiente esperanza e ilusión, con las oportunidades necesarias y la imprescindible libertad: no crecerá aquí el rencor ni la inquina, al menos, no de modo descontrolado, invasivo y abrumador. Por contra si lo hará cuando las personas se sientan huérfanas de esas mencionadas condiciones, dejadas a los pies de la ley del más intrigante, corrompido o miserable, condenadas al vacío de un futuro sin mañana.

Algunos de los que ahora denuncian, tristes y compungidos, “delito de odio contra sus hijos por ser políticos sus padres”, son los mismos que, hace pocos años, cuando no estaban en el poder, azuzaban las masas contra quien se le antojase, por ejemplo: la Guardia Civil, poniendo a los hombres y mujeres que la componen en la diana del odio de la sin razón, en el punto de mira de los violentos. Cobardes y mezquinos, desde la seguridad de sus puestos políticos, acusaban con falsedad, impunidad y sin pruebas, de las peores bajezas; condenando también a hijos, resto de familiares y amigos a padecer burla, insultos, acoso y agresión ¿Qué no pasaba entonces qué esté sucediendo ahora, bellacos? Sólo que en el lugar en el que poníais a ejemplares servidores del orden público, inocentes de todas las tropelías inventadas por vuestras mentes enfermizas, ahora estáis vosotros -y ni se pueden comparar dos pintadas y cuatro gritos con, por ejemplo, la incalificable agresión de Alsasua, en la que, por cierto, vosotros y la ralea que os sigue apoyó a los agresores.

Ya lo he hecho muchas veces, en privado y en público; puede que demasiadas -no porque no lo merezcan, que sí, si no por las más que excesivas ocasiones, propiciadas por vosotros, en las que la ruindad de las gentes que arremeten contra unos profesionales merecedores de la más alta consideración y el más sentido de los elogios; me han tenido que llevar a hacerlo.

He saltado, como el muelle del viejo muñeco de madera, ante los aluviones de insultos hediondos y grotescas mentiras, de vejaciones miserables y blasfemias mezquinas escupidas por funestos bufones contra una noble, heroica y honorable Institución: La Guardia Civil, a la que sólo de “ejemplar” para muy arriba se puede tildar. Me indignáis.

Hombres y mujeres -de tricornio y verde- que se dejan la piel, la familia y muchas veces la vida, por salvaguardar la tranquilidad que los demás necesitamos para vivir; servidores de la concordia y la paz; defensores del Estado de Derecho, única opción para garantizar la libertad ¿A ellos los tratáis de “virus”? ¡Sois basura, y de la peor!

En la España de los últimos 40 años, desde la Transición, y gracias a ella, hemos vivido -con la amarga excepción de los repugnantes asesinos etarras- en paz. La armonía, con las naturales alternancias, diferencias de opinión, credo e ideología, ha sido la nota dominante… hasta que aparecisteis. De entonces a acá lo que prima es la división pertinaz, el enfrentamiento, el rencor desmedido y fomentado, la envidia mala, la zancadilla rastrera y el “todo vale”, la inagotable desvergüenza y la manipulación ruin…: el odio.Sois la mala hierba que hay que excluir y, si llegó, extirparla de raíz, sin medias tintas ni contemplaciones. Sois mal para todos -menos para vosotros-, como la gangrena, que se “alimenta” de la carne y el hueso que la sostiene: la semilla del odio, una desgracia cierta… pero evitable.