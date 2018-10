Que somos la quinta ciudad de Andalucía, nadie lo discute. Que somos peculiares, al menos en lo que a política se refiere, tampoco. No hay más que ver las listas para las autonómicas, de las principales fuerzas políticas para ver la importancia que para ellos tiene Jerez. En el PSOE nadie de Jerez en puestos de salida, a pesar de ser una de las agrupaciones más numerosas, y una de las ciudades donde más votos consiguen. Incluso traen gente de Sevilla para garantizarle un escaño gracias a los votos gaditanos. Congruencia, sí señor. Tampoco el PP se ha dignado poner entre los posibles electos a nadie de Jerez. Lo que le han hecho al candidato a la Alcaldía es como darle un caramelo a un niño quitárselo al metérselo en la boca. Así se ha quedado el pobre. Solo le queda ser concejal de Jerez, que no es poco, pero no para quienes tienen interés en llegar lejos en política. En fin, es lo que tiene haber apoyado a los perdedores, que en política la venganza se sirve fría y nunca se dejan atrás las deudas pendientes. También Ciudadanos anda a la gresca y se ha quedado en manos de una gestora al dimitir los directivos, que según sus propios dirigentes, estaban más interesados por los escaños que por propio partido. Asimismo, a nivel local, las denominadas izquierdas andan con soplamocos. Unidos Podemos, reconvertidos en Andalucía Adelante, no consiguen convencer a los de Ganemos de que negociar es aceptar lo que ellos dicen, que para eso son más y están en más sitios. Pero lo mejor de todo, es que a escasas unas semanas de las elecciones autonómicas, todavía no hemos escuchado a ninguno, ni unos ni otros, qué proponen para sacar a Andalucía del vagón de cola en que siempre hemos estado. Mientras unos viven con el susto de la investigación de los EREs y otros basan su campaña en hacerse fotos en pinares de viejos recuerdos o fachadas de prostíbulos, los de Podemos viven a la sombra de las ocurrencias de su Jefe en Madrid, y los naranjitos de las rentas del buen hacer de una jerezana en Cataluña. Buen día de campo el 2 de diciembre… ¡sí señor!