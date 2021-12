El próximo miércoles, Jerez en particular y toda España en general estarán pendiente de los niños de San Ildefonso y soñando con el Gordo de la Lotería, que no cae en la ciudad desde hace 184 años. Desde el año 1837 el primer premio de la Lotería de Navidad no cae en Jerez, donde las ventas de los billetes ilustrados con la Virgen de la granada de Fra Angélico se han animado en los últimos días. Con una estimación de un gasto superior a 40 euros por persona en la provincia, solo queda desear suerte a los que jueguen...