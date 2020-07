Susana reaparece

La semana pasada, la que fue presidenta de la Junta de Andalucía, se reunió con su Ejecutiva regional, después de un prolongado silencio de sus actuaciones públicas. Pero no ha sido ella, sino su secretario de organización, Juan Cornejo, gaditano de Medina Sidonia, senador por la comunidad autónoma, el protagonista de la reunión por los comentarios que ha hecho a la prensa, al finalizar la reunión. Preguntado Elías Bendodo por las críticas que formuló Susana Díaz al Ejecutivo actual de Andalucía, hoy presidido por Juanma Moreno, dijo Bendodo que se alegraba porque la líder "llevaba un tiempo tumbada a la bartola, sin dar un palo al agua y, por lo menos ha dicho algo". No puede decirse que esto suponga una crítica exagerada e injusta, porque no hizo más que poner de relieve una realidad, que demuestran las páginas de los medios de comunicación escritos y las grabaciones de radios y televisiones.

Cornejo, al que consideran capitán de la guardia pretoriana de los políticos a los que sirve, que fue alcalde de Medina Sidonia y que como tal, consintió en la segregación de parte de su término municipal, para que se constituyeran el nuevo municipio, de Benalup de Sidonia-Casas Viejas, sin que esto le haya supuesto demérito alguno en su carrera política y al que Juanma Marqués Perales califica (y elogia) diciendo de él, que nunca ganaría un Tour de Francia, porque siempre asume el papel de "domestique" (en francés, que suena mejor), pero que consigue que su jefe de filas, en todas las ocasiones, reciba los honores de líder en el Parque de los Príncipes. Este correoso y hábil político, después de oír las declaraciones de Bendodo, en su crítica a las declaraciones de Susana, ha dicho de él que es un "golfo político" (golfo para el diccionario de la Lengua es como primera acepción, un granuja), por sus "insultos a Díaz desde el atril de San Telmo" y no pareciéndole suficiente, añadió que " Sí fuere la mafia, Bendodo sería el sicario, pero el padrino sería Moreno Bonilla".

Una inoportuna comparación, precisamente cuando el Juzgado de Instrucción nº 6 de Sevilla ha procesado a 30 personas, en la pieza separada del caso ERE, que se refiere a las ayudas por importe de algo más de 22 millones de euros, que la Junta de Andalucía, que entonces gobernaba el PSOE, repartió entre empresas y entidades de la comarca de la sierra norte de Sevilla y que el juez califica de "injustas y arbitrarias", "fruto del concierto con responsables de la Consejería de Empleo".