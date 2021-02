‘Terremoto’, ‘Sordera’ y ‘Moraíto’ vuelven a mi memoria

El poeta Luis Rosales en su poema ‘Desde el umbral de un sueño me llamaron’, escribe: “Después de nieve, después de siempre, han venido, han vuelto”; sí, han vuelto, -escribo yo-, a mi memoria, aunque nunca dejaron de estar presentes tres nombres, tres grandes del arte flamenco: Fernando Fernández Monje ‘Terremoto’, Manuel Soto Monje ‘Sordera’ y Manuel Moreno Junquera ‘Moraíto’. Y ¿porqué estos tres, se preguntarán, cuando la nómina de cuantos nos han dejado es tan tristemente amplia? También me lo he preguntado yo y la respuesta me la ha dado el almanaque ya que al enfrentarme a este 2021 he revivido un hecho coincidente en los tres: el que el número uno cerraba asimismo el año en el que definitivamente partieron. ‘Terremoto’ 1981, ‘Sordera’ 2001 y ‘Moraíto’ 2011. Cuarenta, veinte y diez años respectivamente se cumplen este 2021 de la definitiva partida de tres grandes entre los grandes, del arte flamenco.

Enumerar concienzudamente las inmensas cualidades de cada uno de ellos sería un trabajo ímprobo y siempre estaría lejos de la realidad, por lo que, me limitaré a exponer un resumen de las tres personalidades ‘jondas’, haciéndolo en un orden cronológico de las fechas referidas, siempre respondiendo a la frase de Francisco Reinoso -frase que hago mía- y que me va a servir para siempre: “Cosas que no deben olvidarse”. No debemos olvidarnos los mayores y deben tenerlo presente los jóvenes, -especialmente en lo artístico- ya que, si han hecho de este arte su profesión, han de servirles como inspiradores aquellos que les han precedido.

A fin de atenerme a ese resumen comentado, refiriéndome a Fernando quiero dejar constancia de sus propias palabras extraídas de la mayor entrevista que mantuve con él -y fueron muchas-; me decía el cantaor: “A mí los cantes que más me gustan son la soleá, la siguiriya y la bulería, pero yo los hago todos ¡eh!, pero vamos, esos son los que me gustan a mí, los que llegan más que todos al corazón, pero te repito, yo hago otros cantes, los hago todos. En mi disco ‘Sonidos negros’ grabé además malagueñas, tarantos, tangos, la caña y fandangos, le doy fuerte a los fandangos… Mi cante es pa los que entienden, pa los que saben, es cante con solera…”. Hasta aquí lo dicho por el cantaor, desde aquí lo rubrico yo como aficionado: la estirpe cantaora, histórica, de Jerez, la izó como bandera para que permaneciera ondeando y mostrar así el camino a seguir por los jóvenes, Fernando Fernández Monje, ‘Terremoto de Jerez’.

Con ocasión de la tercera Bienal de Arte Flamenco de Sevilla, 1984, se me pidió un texto que sirviera de presentación del espectáculo ‘Soníos de Jerez’, ofrecido el 18 de septiembre de dicho año en el Hotel Triana con ‘La Paquera’, Manuel Morao, Paco Cepero, Ana y Manuel Parrilla, Fernando de la Morena y ‘Sordera’; refiriéndome a éste escribí lo siguiente: “Sordera’ dice el cante con arrumacos de vieja; lo mima, lo acaricia, lo mece y con el metal de su voz lo da, lo entrega a borbotones al que sabe y al que quiere escuchar, como si con ello tratara de transmitir un secreto de siglos”. Hoy, cuando escucho alguno de sus cantes sigo pensando de manera idéntica a la descrita al referirme al gran cantaor jerezano Manuel Soto Monje ‘Sordera’.

“Ningún instrumento de cuantos suspiran tiene forma humana; ningún instrumento de forma sensible más que la guitarra”. Así escribió el poeta malagueño Salvador Rueda y así recuerdo yo a Manuel Moreno Junquera ‘Moraíto’ abrazado a su guitarra; una sonanta gitana emanando músicas para hacernos temblar “con la carne viva y la sangre prieta” como la cantó otro poeta: el granadino Luis Rosales. Desde el árido jipío de la siguiriya, pasando por el esplendor de la soleá, el tono solemne de los tientos, la salada claridad de las alegrías, hasta desembocar en el garbo de la bulería, el ‘Corazón malherido por cinco espadas’ lorquiano de su sonanta nos he dejado por siempre marcados, especialmente a quienes compartimos los gozos y las sombras, arrullados por la guitarra de Manuel Moreno Junquera ‘Moraíto’.