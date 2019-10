Cambiar el paso doble

PIENSO que el mejor modo de constatar la inequívoca certeza sobre la infinitud de la estupidez humana no es otro que comprobar la absoluta incapacidad de esa estúpida mayoría abrumadora para atreverse a tomar decisiones, aunque estas resulten incómodas u obliguen a romper la, para muchos, confortable rutina en la que dormitan mientras se les entumece el alma: instalados en la autocomplacencia, embrutecidos por la inercia mental y paralizados por la pereza de espíritu.

Ya saben: para que algo de lo que no nos gusta cambie, hay que cambiar algo de lo que nos gusta, es cuestión de prioridades, de valores, de renuncias. Ya saben… nada que valga la pena se alcanza sin esfuerzo.

La cuestión es que nuestras decisiones, para que logren ser consecuencia dignas de mentes inteligentes, deberían estar inequívocamente basadas en deducciones tomadas a base de haber invertido el tiempo necesario y suficiente en averiguar razones de errores cometidos, en intentar no repetirlos, al menos si está en nuestras manos conseguirlo; tendrían que ser prácticas, capaces, resolutivas. De nada, absolutamente de nada, sirve lamentarse; ese fatídico: “si yo hubiera…”, “si hubiese hecho esto en lugar de lo otro…” Es el momento en el que somos dueños de nuestro presente, teniendo en cuenta el pasado, cuándo condicionamos parte del futuro que nos aguarda.

Y son los mismos, siguen siendo los mismos. Se repiten las personas, se reiteran las proclamas, se remachan promesas imposibles, se prometen redundancias inalcanzables, y, entonces, la circunstancia, esa que nos determina, la que con excelencia definió el maestro Ortega y Gasset, nos marca, y… ya saben, remachó el filósofo: “… si no la salvamos a ella, no nos salvamos nosotros”.

Dicen que sólo con la violencia se consiguen cambios estructurales, decisivos y sustanciales en las sociedades humanas. Aseguran que “la revolución” -la guerra, con su reguero de sangre, dolor, destrucción y muerte- es el único medio de hacer que las comunidades que los hombres hemos ido formando, abandonen la imposición forzosa, el desatino y la injusticia. Afirman que no hay otro modo de limpiar la ponzoña, oxidada por el odio, y la carroña, corrompida por la envidia y el personalismo exacerbado, más que reventando las cloacas en las que se han ido multiplicando, hasta infestarlas por completo. Y, la Historia, parece también decirnos lo mismo… Sólo nosotros, esta sociedad “civilizada y avanzada” del siglo XXI, seremos capaces de confirmar o desdecir a todos, también a la Historia.

Soy de los que quiere pensar que otra manera de hacer grandes cambios, para lograr grandes resultados, es la de comenzar por hacer cambios pequeños, al menos no tan grandes como esos que algunos iluminados reclaman como “únicos”; claro está que éstos, los pequeños, han de ser muchos, muchos, muchos, y continuos, incesantes, duraderos, sin pausa… hasta llegar, más o menos, hasta dónde queremos estar. Y lo quiero pensar porque lo que no quiero es que ningún salva patrias, de aquí o de allá, venga mañana a decirme a quien hay que salvar y a quien condenar; sabemos ya como empiezan estas cosas, ¡y también como acaban…!.

Quiero, me gustaría, ser yo quien decida, yo, quien colabore, quien contribuya al cambio real, yo quien con mi esfuerzo y el de otros muchos, alcance la meta común que nos hayamos propuesto. Estos “pequeños” cambios no son, para nada, despreciables, si son persistentes y permanentes, son capaces de surtir el mismo efecto que las grandes conmociones: recuerden, las olas de la mar… destrozan imponentes acantilados, causan un efecto más demoledor que las furiosas tempestades, sólo necesitan tiempo, y constancia. Estos esfuerzos cotidianos tienen algo que los hace especiales, importantes y, sobre todo, realizables: están al alcance de todos. Todos podemos comprometernos en hacer algunas cosas de modo diferente, o dejar de hacer lo que hasta ahora veníamos haciendo, para hacer algo distinto, o tratar de pensar más allá de dónde, hasta ahora, hemos llegado, o cambiar prioridades, tal vez equivocadas… o… votar a quien no hemos venido votando, o hacerlo en blanco, o no votar a ninguno mientras sigan los de siempre… cambiar, en fin, el paso doble. Caerían muros que creíamos indestructibles, seguro.