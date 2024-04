Este título es, también, el de la magnífica obra teatral que escribió D. Jacinto Benavente -ganó el Premio Nobel de Literatura en 1922-, estrenada en Madrid allá por el año 1907; pero no es sobre ella de lo hoy voy a escribir, si no de otro tipo de intereses, mucho más procaces, que nos someten o esclavizan, a los humanos, o a los que, los humanos, sometemos o por los que avasallamos a otros humanos.

Lo que nos “interesa” es, en gran parte, la causa de lo que nos acontece. Si dejamos al margen, en este artículo, los intereses que nos mueven como personas y nos centramos en los que empujan o atraen a los grupos de personas, es decir a las distintas clases que se incluyen en la suciedad a la que, escudándonos en el eufemismo, llamamos “sociedad”, podríamos sostener que es la lucha por “tener”, digamos que la gasolina -hoy casi deberíamos de decir la absurda “batería”- que mueve los motores de las vidas en las que cada uno estamos, el motivo, en mi opinión el principal, por el que las cosas pasan, o si lo prefieren, hilando un poco más fino: por el que los humanos hacemos que las cosas pasen. No obstante, es bien cierto, y así hay que decirlo, que las “gasolinas”, es decir, los intereses, que mueven a éstos, empujan a aquellos, o arrastran a esos, pueden ser, y son, de muy distinta índole.

Están los señores del capital, amos de riquezas capaces de mover, sólo para su propio beneficio, la Historia; están los dueños de las tierras que, antes más que ahora no tenían por qué ser los mismos que los anteriores, en permanente contienda por preservar las posesiones que los han situado por encima de muchos, no de todos, del resto de los mortales; están los intelectuales -los de verdad-, dueños del conocimiento, artífices -repito: los de verdad-, de la salvaguarda de unos valores que nos hacen seguir optando a ser algo más que animales; están los obreros, los trabajadores, esos que los comunistas -¡ojo!, no el comunismo- llaman proletarios, y, mintiendo como bellacos, afirman luchar por ellos, “por la dictadura del proletariado”, dicen … un proletariado al que, si llegan al poder, someten y tiranizan, al que privan de libertad, al que obligan a callar, encierran o matan si no se ajusta a su siniestra “política”: la degradación que ellos tildan de “igualitaria” o “la lucha de clases” que sólo se hace en su propio interés y beneficio -¡ojo!, otra vez, ni lo que los que se dicen “comunistas” hacen de la una, igualdad, y de la otra, lucha de clases, tienen nada que ver con lo que la doctrina defiende-, un proletariado al que insultan con su cinismo, ofenden con sus mentiras y atacan con su despreciable e hipócrita sectarismo, están los obreros -decíamos-, que no son dueños más que de su esfuerzo, porque, a veces, ni siquiera lo son de su trabajo; y están los miserables, dueños, sólo, de su fatalidad, renegados de la esperanza, olvidados de unos y de otros, enterrados en la oscuridad que ahoga sus días al igual, porque iguales son, que sus noches, ¿interés?, si lo tuviesen en algo sería en no tener conciencia de la miseria que los destroza, en olvidar los gemidos, huir de lamentos, alejar, aunque fuera un poco y durante poco tiempo, la desventura que los habita como parásito que absorbe las vidas que jamás tendrán.

La lucha, desigual, injusta y hasta tramposa, de los intereses de una y otra clase, “dueña” cada una del particular patrimonio al que acabamos de hacer referencia, es el engranaje que hace posible que la Historia lo sea, que el Tiempo “se mueva”, que las cosas pasen, se sucedan, caminen, troten o galopen, pero estando siempre en movimiento. De no hacerlo, de no moverse el engranaje primordial, no habría Historia que contar, el Tiempo haría traición a su esencia escondiéndose en lo inmóvil, y nosotros seríamos algo muy diferente a lo que ahora somos.

La siniestra habilidad de nuestra estúpida especie es, entre otras muchas, la de haber conseguido que la que podría, y debería, haber sido legítima contienda de intereses, motor de la evolución, espíritu de un progreso equilibrado y justo, fundamento para la fraternidad y el respeto, se haya convertido en lúgubre campo en el que se libran las más denigrantes y deshonrosas batallas, donde aflora lo perverso de la condición humana, la codicia que nos lleva, la vanidad que nos puede...

Los intereses que hemos creado no son los que interesan a todos, no son los que convienen a la libertad, la igualdad y la lealtad, de todos para con todos; y no lo son porque no han sido los intereses de todos los que han movido, ni lo siguen haciendo, ese engranaje estructural de la comunidad de la que todos formamos parte: sólo algunos, muy pocos, han impuesto al resto el dominio de sus conveniencias; otros, pocos, han podido menos; muchos, la mayoría, no han podido, porque no les han dejado; y de los que quedan, demasiados, ni siquiera se tiene en cuenta su desgraciada y miserable existencia, no hablemos de sus intereses...