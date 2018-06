A menos de un año de las municipales, si de algo sirvió el debate del Estado de la ciudad, celebrado hace ya quince días, fue para confirmar que estamos en la cuenta atrás de las elecciones y que a partir de ahora los políticos nos bombardearán con grandes titulares. Como era de esperar, el Ejecutivo de Mamen Sánchez aprovechó la sesión plenaria, del pasado 14 de julio, para anunciar más de una veintena de proyectos, entre los que incluyó la tan prometida y nunca vista Ciudad de la Justicia o lo que llamó "zafarrancho en los barrios", un plan de choque con el que se pretende mejorar su limpieza, después de tres años de mandato sin conseguirlo. El centro histórico también dio sus titulares, aunque a estas alturas de legislatura se echó de menos un plan integral que sirva de una vez para recuperar el corazón de la ciudad, atrayendo inversores en lugar de experimentar una fuga de las grandes marcas comerciales. Repasando con un mayor detenimiento la interminable lista de acciones parece bastante complicado que puedan llevarse a cabo en tan corto espacio de tiempo, aunque será sólo cuestión de tiempo saber si de verdad esta batería de medidas responde a un trabajo meditado para situar a Jerez en lugar que le corresponde o sólo sirvió para salvar, con titulares mediáticos, una jornada en clave electoral. La misma jornada en la que el Instituto Nacional de Estadística nos recordó que Jerez es la quinta ciudad del país con mayor tasa de paro. La ciudad no está bien y no lo estará mientras no se cree empleo estable y de calidad. Es cierto, que rozamos ya los 60.000 afiliados a la Seguridad Social, pero hay 27.377 personas en paro. La realidad que muestra el INE es durísima, como lo es el último informe de Cáritas. Antes de anunciar nuevas acciones, no estaría mal que el Gobierno local pise el acelerador, exigiendo también a las administraciones la parte que les corresponde, para hacer realidad los proyectos comprometidos hace años, entre ellos los de los Fondos ITI. Una tasa de desempleo superior al 30% -el doble que la española y casi 25 puntos por encima de la UE- sólo se puede combatir con un modelo claro de ciudad.