CUANDO una hermandad presenta dos candidatos para hermano mayor inmediatamente te llaman las dos aspirantes para que les des cancha en el Diario. Generalmente no me presto porque ese juego acaba mal y uno representa al final al malo, es decir al mensajero. Cuando es nombrado un candidato ya nadie te llama y solo te indican que mires las redes sociales. Ya no interesa. Algunos que se presentan a un cargo cofrade, incluso, te promete el oro y el moro para después montar un gabinete de comunicación a su manera.

Todo esto viene al hilo de algo más trasparente. Ocurre igual con el consejo que ha dado cuenta de los dividendos al pleno casi en lo secreto. Mucho ruido ha producido las sillas desaparecidas —y después aparecidas— en el guardamuebles correspondiente. Parece un caso para que se detuviera Iker Jiménez. Y también ha corrido como la dinamita otros asuntos del consejo de los cuales tampoco vamos a hacer más leña. Muchos hablan, mientras tanto, de una web que no funciona y del personal asalariado en la comunicación para ofrecer la imagen que estamos viendo.

Un órgano como el consejo local de la Unión de Hermandades, que en cierta forma representa a todas las hermandades de Jerez, debería de rendir cuentas ya no solo a las propias hermandades sino también a toda la ciudadanía si tenemos en cuenta que son los propios ciudadanos quienes facilitan el caudal principal de los ingresos del consejo a través de las sillas y palcos. Por eso abogamos por un portal de trasparencia de obligatorio cumplimiento para no despertar sospecha ninguna. Si hasta la Iglesia diocesana tiene su propia política de trasparencia, ¿por qué no la va a tener un órgano dependiente del Obispado? Y es el que, el órgano cofrade, además de ser bueno, debe de parecerlo. Abogamos por ofrecer un cambio dirigido a lo diáfano. Con o sin gabinete de comunicación. Y con una web que funcione correctamente donde todos podamos saber adónde va el dinero del consejo. No sé si me he explicado o no he sido lo suficientemente trasparente.