Trazabilidad, sanidad... y responsabilidad

EL pleno del Consejo Regulador (CR) ha aprobado una serie de modificaciones del Pliego de Condiciones de las Denominaciones de Origen (DO) Jerez-Xérès-Sherry y Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda que no tienen en cuenta no ya la imagen, el prestigio y la historia del vino de Jerez (y la Manzanilla), sino siquiera resoluciones judiciales firmes que se han producido acerca de la prohibición de determinadas prácticas, como el 'bag in box', que poco -qué digo poco… ¡absolutamente nada!- aportan a una DO.Esto ha motivado que José Estévez, la empresa que presido, haya iniciado una serie de acciones legales encaminadas a revertir la situación, mostrando nuestra disposición a acudir allá donde sea necesario, tanto Tribunales de Justicia como Administraciones Públicas. No es un problema, en absoluto, que ahora mismo estemos solos en este cometido. Tampoco importa que el CR quiera ampararse en el voto favorable de 19 vocales. No se trata de 19 razones contra una, qué va, se trata de 'una de dos': o se lleva la razón o no se lleva. Y Estévez, sencillamente, está convencida de que la razón está de su parte y la va a defender donde haga falta. Así lo hizo también en el pasado ganando el famoso 'Pleito de las Histaminas' en el Tribunal Supremo, ante la negativa del Consejo Regulador a dejarnos comunicar a los consumidores que el TÍO MATEO es/era bajo en histaminas.

Cuando en el Marco de Jerez dábamos por hecho que tras la resolución judicial firme sobre el 'bag in box' (sentencia de 2019 del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía) éste desaparecería para siempre de nuestras vidas, nos encontramos con que el CR consagra su regreso por la gatera. Parece que no hemos aprendido nada en cuanto a la necesaria salvaguarda de la trazabilidad del vino, tanto a efectos de imagen como fiscales y, lo que es aún más importante, si me apuran, incluso sanitarios. Estamos todavía viviendo los efectos de una pandemia -la Covid 19- que tanto dolor ha causado y puede decirse que nos encontramos en un momento crítico (en su significado positivo de "ocasión que debe aprovecharse para hacer una cosa por ser la más oportuno"), pero en vez de aprovechar ese momento y dar un paso adelante definitivo para poner fin a ciertas prácticas más que dudosas, llega el CR y aprueba que el plástico, las garrafas, el 'bag in box' (y las damajuanas y…) van a seguir carretera arriba, carretera abajo, para el abastecimiento de tabancos, tabernas, bares, etc… donde es inevitable que el control se termine volatilizando. Personalmente no tengo nada contra los tabancos, es más, me gustan, pero creo que el despacho de vino en estos locales no debe estar reñido con un rigor incompatible con la laxitud actual en cuanto a la trazabilidad del producto final que se sirve, laxitud que lejos de corregirse con la nueva normativa yo diría que incluso se incentiva.

(Por cierto, quiero aprovechar para hacer un pequeño inciso y referirme a la defensa a ultranza que hace el CR de los tabancos, vinculándolos ni más ni menos que a las posibilidades de futuro del enoturismo: claro, claro, del 'aserrín' a la jet… como si, además, esto fuera responsabilidad del CR).Todavía están en nuestro recuerdo -y por eso debe servir como piedra de toque- las noticias sobre varias alertas sanitarias derivadas de la venta de productos alimentarios adulterados, contaminados, caducados, etc., lo que ha concluido con la sensata decisión del sector y de todas las Administraciones Públicas de prestar especial atención a la trazabilidad de los alimentos, como herramienta de gestión del riesgo que contribuye a facilitar la retiradas de aquellos productos en los que se haya detectado algún problema, permitiendo además que los consumidores reciban información específica y exacta de aquellos productos que consume. Un ejemplo son los distintos pasos que se han dado desde hace unos años para que todo el aceite de oliva deba ponerse a disposición del consumidor debidamente envasado, desapareciendo las jarritas y formatos sin etiquetar que todos hemos utilizado alguna vez desayunando con una buena tostada de campo.

En José Estévez pensamos que en una garrafa, al final, es muy posible que se acabe vendiendo garrafón o se favorezca el fraude (relleno de botellas de marcas, etc.); así lo hemos puesto en conocimiento de la Junta de Andalucía y así estamos dispuestos a mantenerlo en los ámbitos judiciales que sean necesarios, con el acicate que nos da la existencia de la sentencia que prohíbe el 'bag in box' en Jerez y que el CR se ha saltado a la torera, pero insisto, no se trata solo de una cuestión de imagen para la propia DO -aunque a veces me cueste un mundo explicar incluso a expertos que es vino de Jerez tanto la botella de VORS que queremos vender por 80, 90 ó 100 euros como el vino que viaja en garrafas y se vende al público a la buena voluntad del hostelero en botellas o en jarras sin etiquetas ni precintas del CR- sino que es una cuestión que atañe al consumidor desde un punto de vista también sanitario porque, recalco nuevamente, se pierde la trazabilidad del vino.

¿Cómo se ha llegado a esta situación? El problema, desde mi punto de vista, parte de la negociación, digamos, exprés, que se ha llevado a cabo para reformar el mencionado Pliego de Condiciones de las DO en un, llamémoslo, 'acuerdo sectorial' donde, desde luego, no ha participado todo el sector. Es cierto que había determinados temas que llevaban años -en algunos casos más de un decenio- siendo objeto de debate y es cierto también que el CR no puede ni debe ir cada dos o tres años a la Administración a decir "mira, cámbiame esto o arréglame lo otro", lo lógico es ir con un paquete entero que siente las bases de las DO a diez, quince, veinte años vista, desde luego que sí, pero otra cosa es el remedo de ese viejo dicho de la 'velocidad y el tocino' que es lo que al final ha imperado en los acuerdos alcanzados en el CR. Verán: a todos nos gusta ver a nuestros políticos llegar a acuerdos parlamentarios en que las mayorías aceptan acuerdos 'transaccionales' con otros grupos minoritarios porque entienden que lo que proponen es positivo, pese a que la propuesta no parta de sus propias siglas. Pero no es esto lo que ha pasado en el CR. En el Consejo ha habido un simple cambio de cromos, un 'quid pro quo', una cosa por otra, un "tú me apruebas el período provisional de diez años para el mal llamado 'fino de Sanlúcar', avanzamos (parcialmente) en los nuevos jereces… y en contraprestación yo mantengo el tinglado de las garrafas, damajuanas, 'bag in box', además de compensarte ampliando la zona de crianza a toda la zona de producción del Marco". Esto es lo que ha sido, de esto se ha tratado. Ya me dirán. La velocidad y el tocino. Nada que ver una cosa con otra, nada que sumar. Se trata de unos acuerdos de los que además la presidencia del CR no puede abstraerse públicamente del papel activo que ha jugado, con una actuación parcial y una evidente falta de transparencia para un operador, como Estévez, que no ha sido siquiera invitado a participar en la negociación real pese a ser el mayor viticultor del Marco de Jerez y uno de sus principales operadores-comercializadores.

Por estos motivos, que se pueden resumir en una sola palabra -responsabilidad- Estévez ha decidido denunciar al CR en los tribunales por la falta de transparencia que debe tener una corporación bajo tutela pública, y también ante la Consejería de Salud por la falta de trazabilidad y de seguridad alimentaria que se desprende de los acuerdos aprobados por el propio pleno del CR en la reforma del Pliego de Condiciones de las DO.

Puede parecer que Estévez está sola en este empeño, pero no es exactamente así. Tanto la opinión pública como el propio CR deben saber que son varios los operadores del sector (básicamente viticultores que nada ganan con estos acuerdos, pero no solo) que se han puesto en contacto con nosotros para expresarnos su apoyo y la necesidad de que el sector recapacite. Insisto en que iremos hasta el final: exactamente allá donde nos lleve la razón.