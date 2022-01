Vacunas para no soñar

DÍAS de marejada en el estrecho y en todo un país. No por las secuelas de los problemas cotidianos, sino más bien por la cantidad de boletos que tenemos comprados para poder obtener el premio de inventar problemas donde no los hay. Cuando no hay otro tema salen voces poco edificantes a criticar por criticar lo posible. Cuando las cosas van por buen camino siempre hay quien pone en duda lo que se hace. En el momento en que todo marcha viento en popa siempre algo extraño altera las cosas y nos cambiamos de rumbo.

Cuando las dudas imperan es cuando más grandes se ven las miserias de una sociedad que hace aguas por todos lados. Es la enésima vez que nos sentimos dejados de la mano de Dios, a la deriva en aguas turbulentas o errantes en el desierto en el que se ha convertido nuestro devenir. Caminos áridos sin atajos que están distorsionando todo. Fantasmas de la nueva normalidad que están al acecho para crear un mundo abstracto de fábula. Los centros de salud son manicomios de la salud física y mental aderezados con trámites y burocracia.

Los de vacunaciones, ponen cada día estrenos diferentes. Los centros escolares han dejado de educar a los más pequeños para convertirse en oficinas de convivencia con profesorado disfrazados de enfermeros. Las farmacias se han convertido en capillas de romerías a modo de las cartillas de racionamiento. Las familias hacen limpieza sin abrir las ventanas ni airear sus habitaciones afianzando de manera surrealista la vulnerabilidad entre iguales y, entre grupos de convivencia estable, grupitos de burbujas, unidades de trabajo y subunidades andamos perdidos. La sociedad de la pausa y el equilibrio ha desaparecido y ha dado paso a la del libertinaje por arriba y la del libre albedrío por abajo, y esto, en los tiempos que corren, es la peor noticia que pudiéramos tener.

Sin unos gestores eficientes ni una sociedad sana lo normal es que sigamos infectados. De sinsentido.