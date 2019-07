¿Verdad que no?

Está claro que este país sigue teniendo un montón de organismos cachondos. Hay una tal Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), que según el Diario, sigue reclamando la ejecución de medidas extraordinarias para mejorar la situación económico-financiera del Ayuntamiento, pero eso sí, sin especificar ninguna, sino que un grupo de expertos de gobierno y Junta hagan propuestas. Joé, ¿para qué sirve esa supuesta Autoridad? Cualquier jerezano, con mayor o menor nivel cultural sabe que la situación del Ayuntamiento, con una deuda de 1.000 millones y unos ingresos de 258, que no se cumplen ni de coña, tiene necesidad de medidas extraordinarias. ¿Qué medidas, que no sean la de asumir parte de la deuda, como se ha hecho con algunos bancos, puede servir para nada? ¿Qué listo pensará que con un superávit previsto (y ficticio) de 38 millones se podrá nunca eliminar una deuda más de 4 veces superior a la previsión de ingresos? Ni siquiera dedicando el 100% de los ingresos municipales, y sin pagar nada… ni nóminas, ni nada, daría para pagar la deuda en una legislatura. Y eso sin tener en cuenta que habrá por lo menos que sustituir a los policías que se han jubilado a los 60 ¿no? Pues eso, que tenemos una Autoridad Fiscal muy sesuda e inteligente, a la que agradecer que se hayan dado cuenta que Jerez necesita medidas extraordinarias. Para empezar ya hay organismos como el de Competencia, que pone reparos a mejorar las inversiones en el aeropuerto por el que accede nuestra principal fuente de ingresos, como son los turistas. ¡Eso es ayudar! ¡Imbéciles! Y en esa refriega, se habla de subir el sueldo de los munícipes y todos se echan las manos a la cabeza. Pues la verdad es que yo prefiero que quienes tienen que gestionar o fiscalizar el gasto de 220 millones (casi 40.000 millones de pelas) estén bien pagados y curren lo indecible para gestionarlo bien. No es el sueldo de nuestros políticos lo que ha provocado la deuda. ¿Sabremos algún día, cuanto se generó de esta en cada gobierno? Parece que no interesa a nadie… ¿verdad que no?