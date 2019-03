¡Vergüenza Ajena!

¡estamos de Enhorabuena! Vuelve D. Álvaro Domecq a la Real Escuela Ecuestre que él mismo creó y puso en el candelero mundial de la hípica, y la Escuela Ecuestre se beneficia de la sabiduría y caché que él aportan. Ojalá sea un matrimonio duradero, pues ello repercutirá no sólo en la Escuela, sino en el propio Jerez. Por lo demás, aunque esta semana serán los actos conmemorativos de los 40 años de ayuntamientos democráticos, poco hay que celebrar. El Ayuntamiento está arruinado e intervenido. En esta legislatura se prometió una auditoría, y se creó una comisión para ello, que nos iba a dejar claro, negro sobre blanco, quienes y en qué medida, han sido los responsables de esa ruina que tanto se achaca a los primeros gobiernos democráticos, pero que en realidad se debe más a la gestión de los últimos. ¿Dónde están los resultados de esa auditoría? Si no se hecho… ¿Quiénes son los responsables de no haber cumplido ese compromiso? ¿Alguien tiene miedo de los datos y no tiene interés en que se sepan? Estamos a dos meses de nuevas elecciones municipales, y el mejor homenaje que se le puede hacer a la propia municipalidad, es que aflore la situación real del Ayuntamiento, para que todos los candidatos sepan en qué charco se quieren meter, y que sepamos también cuanta deuda dejó cada gobierno y qué se hizo en la ciudad para provocar la misma, pues lo que sería el colmo es haber generado deuda sin haber hecho nada. Pero además, después de ver el pleno de este jueves, donde un candidato insulta no solo a la regidora municipal, sino también al Secretario municipal, que es Cuerpo Nacional de la administración del Estado y garante de la legalidad de cuanto acontece en el Ayuntamiento, aún creo que hay menos motivos para conmemorar nada. ¿Eso es lo que hemos avanzado en el Ayuntamiento? Hemos pasado de la cortesía parlamentaria al insulto y la provocación, de los argumentos políticos e ideológicos a los temas personales y familiares. En fin, que de verdad de verdad, a mí el pleno del jueves y la actitud de algún candidato, me dio … ¡Vergüenza Ajena!