Vida y libertad

SI no somos tan engreídos, o torpes, como para no prestar atención a lo que muchas mentes privilegiadas nos han dejado escrito -porque lo han escrito para nosotros-; si hemos alcanzado el mínimo de sensatez y la suficiente inteligencia para intentar aprender de los errores, propios y ajenos, y ser conscientes que las tragedias no sólo les suceden a “los demás…”; si tenemos claro que sin coherencia no se llega a ningún lugar al que valga la pena llegar; entonces no tenemos más alternativa que hacer algo.

Después de tratar de estar, lo más tarde posible, pero con dignidad, en el momento de regresar a la nada de la que vinimos, no hay nada que más determine nuestra existencia como lo hace la libertad.

La libertad es, con seguridad, la palabra más prostituida de la Historia a la que los humanos hemos dado vida. En su nombre, y demasiadas veces a sus espaldas, se han cometido las mayores aberraciones contra ella misma. Con la excusa de levantar y honrar su bandera se han encarcelado ideas, sentimientos, esperanzas y propósitos. Es tan inabarcable su significado, tan colosal la circunstancia que determina, como innombrables las atrocidades que, con hipocresía sólo al alcance del hombre, la hemos desfigurado, vejado, amordazado y ejecutado. La libertad es, con bastante probabilidad, el ideal más veces traicionado, en más ocasiones humillado, y con más frecuencia utilizado con premeditación perversa, oscura alevosía e imperdonable nocturnidad. El lado oscuro de la condición humana, el que más brilla, ha hecho de ella, sin su consentimiento y con el más repugnante desprecio a los derechos ajenos, una aliada tan útil para sus ladinos fines como vergonzante por la manipulación de la que ha sido objeto.

Ahora, una vez más, vivimos tiempos sombríos; tiempos en los que personas mediocres, usan a personas mediocres para conseguir sus metas mediocres.

Se ensalza lo más sagrado que tenemos, mientras no estamos muertos: la libertad, se llama a defenderla, se amenaza y asusta con la posibilidad de perderla… Sólo el caudillo de turno se nos muestra como opción, única, para salvaguardar lo que, en realidad, pisotea; para asegurar lo que sabe perderemos; para ensalzar de lo que, candilejas adentro, se burla.

No, no es cuestión de ideologías: estas, muchas veces se inventan para sostener proyectos, de otro modo, inviables; se trata de ideas que conducen a ideales -los que cada uno tenga-, y estos, para desgracia de nuestra especie, no tienen por qué ser ni sublimes, ni generosos, ni solidarios ni siquiera humanos; sólo, aunque no siempre, se emplean como maquiavélicos instrumentos que ayudan, a quien así actúa, a lograr su objetivo sin que le importen en absoluto los medios usados para ello.

La están modelando… pero la libertad no admite este tipo de maquillaje. La condicionan, circunstancia que atenta contra su misma esencia. La pretenden “ofrecer” como regalo, premio o recompensa, cuando sin ella, el hombre deja de serlo para convertirse en pedazos de materia, cuerpos, escuetamente animados, a los que se aferra un espíritu que no puede ejercer como tal. No, nadie tiene el derecho, ni debería tener siquiera la oportunidad, para ajusticiar la condición que nos hace ser personas; sin embargo, la tienen -la ocasión-, se sirven de ella y la utilizan, del modo más abyecto que imaginarse pueda, para eliminar cualquier obstáculo que interfiera sus viles propósitos; lo hacen… lo están haciendo.

Empujar hacia las sombras en las que impera el miedo, es vieja herramienta, harto conocida; arma con la que se pretende, y se consigue, alejar del derecho más elemental, por humano, a las personas: si falta el plato en la mesa, la voluntad se emplea en conseguir el sustento necesario para el cuerpo, aplazando el único e imprescindible alimento que nutre nuestras almas: la libertad. No hay peor bajeza, ni más execrable, que la que cometen los que así actúan, y son muchos los que lo hacen… los que lo están haciendo.Además de las demoledoras consecuencias que implica y acarrea la falta de libertad, hay una circunstancia en especial que agrava, y lo hace en gran manera, el hecho de haberla perdido: la extrema y aterradoramente costosa dificultad para poder recuperarla: voluntad, persistencia, lucha, sangre, dolor, muerte y… tiempo, mucho tiempo, harán falta para lograrlo.

Cuando nos roban un fragmento de libertad, nos la están arrebatando toda. No, nadie puede poner límites a libertad -más que los que impone la libertad misma, que no son otros que el respeto a la libertad ajena-. No se es “un poco libre”, se es libre o no se es.

No les pido que piensen como yo -faltaría más…-, pero sí les pido que piensen, se lo ruego: ¡piensen! Quieren parecer medidas “necesarias”, se muestran como “soluciones coyunturales”, las ofrecen a modo de “mal menor”, las visten de “excepción”, las enmascaran como “provechosas” y las disfrazan de “bien común”; una burda mentira, ¡todo! Nunca es recomendable ni necesario ni mucho menos imprescindible coartar, es decir: quitar, la libertad; lo que sí, es preludio de lo que está por caer, avance de lo que va a venir y no debiera, prólogo de una desgracia que, de esta manera, se nos anuncia, anticipo de tiempos oscuros, prefacio de privaciones olvidadas, advertencia de dolorosas carencias, preámbulo de la nada que corroe un espíritu cuando no es libre.

No hay vida sin libertad. Sobrevivir… sí, seguir existiendo…también, vida: no. Los que lo vivimos, lo sabemos; los que no, pueden imaginarlo, o pueden negarlo, o pueden… ¿resignarse? Espero, que ni estos se vean obligados a elegir una de las tres opciones, ni nosotros tengamos que volver a las tinieblas.