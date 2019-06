Tengo una amiga que lleva un tiempo viéndole el lado oscuro a la vida, y la otra tarde me empeñé en mostrarle la cara bonita de la misma.

Fracasé en mi intento, pero no por ello me he rendido porque la vida es eso: caerse, sacudirse el polvo de las manos y seguir caminando.

Es vivir un atardecer con los brazos de tu refugio protegiendo tu alma, es buscar una mirada cómplice entre la multitud, es saber que alguien te espera al otro lado de la cama.

La vida es una canción que silabeas despacito cuando nadie te ve, es aquel libro que nunca acabaste de leer y que duerme en la mesita del tiempo, es aquella historia que - por miedos y cobardías-, no te diste la oportunidad de comenzar.

La vida es perder, ganar, empatar en el último minuto; es reír, llorar, desnudarse entre risas y lágrimas; es tocar fondo, respirar por una orilla de sueños, otear el horizonte y escribir la palabra esperanza al lado de la palabra felicidad.

La vida es no saber cómo pedirle perdón a alguien a quien quieres de manera irracional, es decir te quiero en silencio cada vez que pasas por una calle de recuerdos, es gritar por los callejones de los susurros ese nombre que cabalga por tu sangre, tu piel, tus latidos…

La vida son las cicatrices que tu barrio te cosió a medias, es echar de menos a los que se nos fueron, es echar de más a esos enemigos que siempre nos leen entre líneas.

La vida es perderse mil veces, para mil veces volver a encontrarse.

La vida es un regalo que hay que exprimir al máximo para dejar una estela que merezca la pena ser recordada.

La vida es un instante que se nos escapa de entre los dedos.

La vida…

Hazte y hazme un favor: VIVE!!!