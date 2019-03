Escribo estas líneas en viernes, como siempre, pero este es distinto. Apenas hay circulación, ni autobuses escolares, y no paro de recibir guasas de amigos con fotitos espléndidas de donde están celebrando el "puente de Andalucía". Ayer se celebró el Día de Andalucía. La pregunta que me hago, es si realmente tenemos algo que celebrar. Al ver los porcentajes de paro, no parece que mucho. En cuanto a cantidad de empresas con respecto a otras comunidades, no parece que demasiado. Si miramos los porcentajes de andaluces en el umbral de pobreza, comienzan a saltarse las lágrimas, y si tenemos que comprobar en nuestras carnes el estado de nuestra sanidad, entonces ya, nos hartamos de llorar. ¿Qué celebramos por tanto? Supongo que el orgullo de ser andaluces, que no es un motivo menor. Pero como andaluz, que durante años pregoné e intenté conseguir mayores cotas de autogobierno para Andalucía, que no la independencia que nadie quiere, no dejo de preguntarme qué hemos hecho mal. No hemos conseguido más industrias, ni más jornaleros en el campo, sino cobrando esa trampa malévola que llaman subsidio agrario. Tampoco conseguimos más riqueza para los andaluces gracias a su trabajo, aunque sí para algunos, pero esos la consiguieron sin doblar el lomo. Y si nos fijamos en la sanidad, vemos que nuestros profesionales salen huyendo a otras comunidades donde se cobra más y encima tienes más estabilidad en el empleo. Además ¿cómo es posible que haya hospitales con habitaciones y camas desocupadas y enfermos en lista de espera? Si no fuera por esos profesionales maltratados y explotados, el sistema sanitario sería un caos mayor de lo que ya es en ocasiones. ¿Qué hemos conseguido para tener motivo de celebración? Ojalá el año que viene esta columna sea un derroche de alegría y no tenga argumentos para gritar Viva Andalucía, libre de parásitos, especuladores, aprovechados y políticos inútiles. Pero a pesar de todo, no puedo resistirme a mostrar mi alegría por haber nacido y vivir en Andalucía, así que con su permiso... ¡Viva Andalucía!